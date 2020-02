Gresvig-konkurs svekker konkurransen

LEDER: Med Gresvig-konkursen kan vi vente oss mindre konkurranse, og det er fare for høyere priser.

Gresvig-konsernet måtte kaste inn håndkleet og slo selskapet konkurs mandag. Foto: Ove Heimsvik

Den mest dramatiske dagen i norsk sportsbransje noensinne, beskrev Trond Evald Hansen, sjef i Norsk Sportsbransjeforening, mandagen som.

Til E24 omtalte han Gresvigs beslutning mandag om å slå seg konkurs som «veldig trist». Selskapet begrunnet avgjørelsen med at kostnadene og forpliktelsene knyttet til driften ikke anses som bærekraftige.

Ifølge administrerende direktør Lars Kristian Lindberg hadde de prøvd å både gjøre grunnleggende endringer i selskapet, ryddet i varelageret og styrket samarbeidet mellom netthandle og fysiske butikker. Ingenting av dette hjalp. Lindberg mente «det blir som å øse en båt med et altfor stort hull i skroget» dersom dagens situasjon hadde fortsatt.

Netthandel og svekket krone

Konkursen er et resultat av flere ting, men er et symptom på noe som skjer i flere bransjer.

Netthandelen har økt, og det har blitt større konkurranse fra nisjebutikker. Men også den lave kronekursen har rammet norske butikker hardt.

Nesten alt vi kjøper her til lands er importert. Så lenge kronen er svak, blir varene vi kjøper i butikken dyrere. Det fører igjen til at vi forbrukere kjøper færre varer.

Veksten i sportsbransjen har vært formidabel fra 2003 til 2018, men så begynte det å gå nedover i i fjor. Ifølge Hansen er dette en utfordring for mange som har bygget et varelager som blir kostbart.

Store problemer

Dagligvaregründer Stein Erik Hagen sa til Nettavisen under NHOs årskonferanse i januar at han tror vi vil se mer av det samme i Norge som i USA fremover. I 2019 ble det satt ny rekord i butikknedleggelser der.

De siste årene har en rekke norske butikkjeder, som Tilbords, PM, og Days like This, gått konkurs eller blitt lagt ned. Andre store kjeder, som XXL og Nille, har også hatt store problemer.

Hagen venter store endringer i varehandelen fremover. Han sa at gjenbruk og at vi heller bruker penger på opplevelser gjør at det er for mange butikker i Norge.

Færre butikker

Gresvig utgjør i dag rundt 30 prosent av det totale markedet. Det er uklart hva som vil skje med butikkene i konsernet. Foreløpig har de fått beskjed om å fortsette driften som normalt.

En mulighet er at de blir kjøpt opp av en annen kjede. En annen er at de legger ned driften helt. Uansett vil det gi konkurrenten XXL mer makt i norsk sportsbransje.

Færre butikker er ikke bra for oss forbrukere. Det har vi sett blant annet fra dagligvaremarkedet, der de store kjedene har fått mer makt de siste årene.

Når det er vanskelig å etablere seg i et marked, øker det risikoen for såkalt konkurranseskade. At varene blir dyrere enn de ellers kunne vært.

