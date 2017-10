2015 var året flest mindreårige asylsøkere kom til Norge. 65 prosent av dem var fra Afghanistan. Året etter var det totale tallet sterkt redusert. Fram til september i år har 63 barn kommet alene til Norge fra Afghanistan og søkt om asyl. I takt med det kraftige fallet i det totale antall flyktninger og asylsøkere, har altså antallet mindreårige asylsøkere også sunket kraftig.

Regjeringen ønsker ikke å endre praksisen med å sende dem ut ved fylte 18 år. Arbeiderpartiet har valgt å følge regjeringen på dette, og viser til forliket som ble inngått med regjeringspartiene om flyktninge- og asylpolitikken. I dag er praksis at barna gis en midlertidig oppholdstillatelse som gjelder til 18 årsdagen. I ventetiden er de henvist til å bo på mottak. Det betyr flere år i usikkerhet og under vanskelige forhold.

Store utfordringer

Både UDI og kommunale helsemyndigheter med ansvar for mottakene har pekt på de store helsemessige utfordringene barna opplever. De har med seg en bagasje som ikke gjør situasjonen enklere. Boformen og usikkerheten, samt vissheten om utsendelse, går på helsa løs.

Kristelig Folkeparti, Venstre og SV ønsker å myke opp den strenge praksisen. UDI har klassifisert flere områder i Afghanistan som sikre nok. Det betyr at de tilbakesendte ender som internflyktninger i såkalte sikre regioner der de ikke har egen tilhørighet. Det er bare mindre usikkert der.

Forferdelig situasjon

Disse barna blir satt i en forferdelig situasjon. Bare i 2016 forsvant 107 afghanske barn fra mottakene. Vi vet ikke om de blir værende under jorden i Norge, eller om de drar på flukt til andre europeiske land. Faren er uansett stor for at flere tvinges inn i kriminelle miljøer.

Innenfor det brede forliket som ble inngått på Stortinget bør det være rom for å endre praksis når det gjelder disse barna. En viss lettelse slik Ap også nå signaliserer, hjelper lite. Sikkerheten i Afghanistan er ikke blitt bedre i løpet av de 15 årene som er gått siden USA gikk inn militært i landet. FN fraråder den praksisen Norge følger. En rapport Amnesty har utarbeidet trekker fram Norge som ett av de landene i Europa som returnerer flest til Afghanistan.

Norges begrunnelse for å delta i konflikten i Afghanistan handlet i sin tid også om å hjelpe afghanerne humanitært. Da er en mer menneskelig praksis overfor de barna som har kommet hit en god anledning.

La dem bli.