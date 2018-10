Eldrebølgen er Sandnes’ største utfordring

Det var ingen store bomber da hun offentliggjorde sitt budsjettforslag fredag i forrige uke. Samtidig var hun som vanlig omhyggelig med å peke på byens utfordringer, som er nært knyttet til at den fortsatt vokser kraftig og at dette fører til store utfordringer innen helse, omsorg og oppvekst. Eldrebølgen vil skylle over kommunen for fullt.

Folkevekstprognosene fram mot 2035 sier at kommunen vil bestå at 94209 innbyggere på det tidspunktet. Veksten vil være størst i gruppen over 67 år. Det sier seg selv at det vil være vanskelig å bygge tilstrekkelig sykehjemskapasitet for å holde tritt med dette. Utfordringen vil være å finne fullgode alternativer. Velferdsteknologi er selvsagt et varmt tema også i Sandnes, men det trengs også varme hender, gode hjerter og lyse hoder for å løse dette.

Klisjeer om at roboter mater farfar og at farmor settes ut på anbud kan fort overdøve denne viktige debatten, men det ligger i bunn at teknologi alene ikke kan dempe presset på sykehjemmene. For å skape gode hjemmetjenester trengs også gode hjelpere av kjøtt og blod, noe som også er kostbart. Da kan også debatten om tjenesteutsetting reise seg igjen.

I tillegg er det ikke tvil om at eiendomsskatt kan gi mye velferd med relativt liten innsats, men både slik skattlegging og parkering av tjenesteutsettingsdebatten er selve fundamentet for den spesielle, men fortsatt vellykkede, alliansen mellom Frp og Ap. Selv om rådmannen vet at eiendomsskatt kan bidra til å gjøre situasjonen lettere, ville det ikke hatt noe for seg å foreslå dette når hun vet at det ikke vil nå gjennom hos det politiske flertallet.

Utfordringen sendes derfor videre til det nye bystyret i Nye Sandnes, som velges neste høst.

Når Sandnes kommune fortsetter å styre mot resultater langt under deres egen målsetting på 3 prosent, og godt under Stortingets anbefaling på 1,75 prosent, så stiller kommunen store krav til egen budsjettdisiplin. Kommunen vil også være svært følsom overfor uforutsette hendinger. Samtidig har de vist disiplin i de krevende årene kommunen har hatt etter oljeprisfallet i 2013. Eldrebølgen er kommunens største utfordring, og vil stille enda høyere krav til denne disiplinen.

Så langt ser vi at den sunne driften også gir håp om de planlagte investeringene kan følge planene, slik at Sandnes får de skolene og den svømmehallen de trenger. Likevel: vi har nevnt før og gjentar at eiendomsskatt vil være en fornuftig løsning for Sandnes.