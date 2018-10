Ap: Regjeringsprosjekt kan skape ro

«Alle skal ned» er den småinfame tittelen på boka, som VG-reporterne Marie Melgård og Lars Joakim Skarvøy står bak. Selv om boka får kritikk både for å ha for mange anonyme kilder og for å være noe ubalansert (ikke akkurat på Trond Giske-siden), dokumenterer den et parti og en ledelse som var alt annet enn samlet før valg- og metoo-høsten 2017.

Det er særlig skriftlige kilder, som eposter og tekstmeldinger, som bidrar til å gi troverdighet til fortellingen. Direkte sitater fra telefonsamtaler og helt og delvis lukkede møter krydrer beretningene. Og det som berettes er at partiledelsen som ble satt sammen i 2015, med Jonas Gahr Støre som leder, Hadia Tajik og Trond Giske som nestledere og Kjersti Stenseng som partisekretær, ikke på noe tidspunkt har fungert som et lag. Partiet, partiorganisasjonen og stortingsgruppa framstår som et eldorado for både organisasjonspsykologer og andre psykologer.

«Flere gråt på kontoret, mens andre gjemte seg på do når de ikke kunne holde igjen tårene på grunn av arbeidspresset eller fordi de opplevde at de ble herset med,» er en situasjonsbeskrivelse fra valgkampen i fjor.

Det er mye som må repareres. Selv om Giske måtte trekke seg som nestleder og flere av de ansatte har sluttet, er organisasjonen ikke friskmeldt. Det svake valgresultatet i fjor har også tappet partiet både for folk og partistøtte.

Samtidig kjemper partiet for å bevare rollen som det store, statsbærende partiet, som alltid er beredt til å ta makt. Hvis det meste av det som står i boka er korrekt, har vi å gjøre med en organisasjon som er mer opptatt med å legge ut snubletråder for hverandre enn å ta tilbake makten.

Her er det Knut Arild Hareide og KrF kan bidra til mer enn indremedisin i egne rekker. Medgang, makt og oppgang på meningsmålingene er det som hjelper best for partier som sliter. Et regjeringsprosjekt vil få hardt prøvede opposisjonspolitikere i Ap til å tanke på helt andre ting. Selv etter flere år med internt bråk er det ikke grunn til å tro at partiet har mistet styringsevnen.

Om de får styringsmulighet, vil lørdagens møte i Rogaland KrF i høy grad være med på å bestemme. Høyst sannsynlig blir det begrenset støtte til Hareide-/Støre-linjen fra dette fylket. Det kan fort bli med å avgjøre KrFs veivalgsavstemning 2. november og dermed også Ap’s muligheter til å få ro.