KrFs Anne Kristin Vik Bruns vil onsdag denne uken fremme et forslag om at alle elever i stavangerskolen skal få invitasjon til skolegudstjeneste før jul.

Gjeldende praksis er at den enkelte skole avgjør dette i samråd med foreldrene, Skolesjef Jørn Pedersen sier til Aftenbladet at de må følge opplæringsloven og veiledningen Utdanningsdirektoratet har gitt, der det står at dette skal skje i samarbeid og forståelse med foreldre og elever. Bare fem av 41 skoler i Stavanger har valgt å ikke ha skolegudstjeneste.

Vi deler håpet

Bruns viser blant annet til at Nylund skole to år på rad har havnet i nasjonale media på grunn av bråk om julesanger, og mener kommunene bør ha felles retningslinjer så man unngår slike uheldige utslag.

Vi deler håpet om at elever og foreldre ved alle skoler, også Nylund, slipper slikt. Det lite gjennomtenkte forslaget på Nylund, der foreldre kunne krysse av for hvilke julesanger barna deres kunne synge og ikke, ville torpedert ethvert forsøk på å skape et læringsdyktig fellesskap både i klasserommet, musikkrommet eller aulaen. Det var et forslag der hvert individs personlige overbevisning og valg trumfet ethvert ønske om å forstå en svært viktig tradisjon og tro.

Berøringsangst

Bruns understreker også at KrF ønsker et samfunn der det er plass til mangfold, med ulike tradisjoner, religioner og livssyn. Verdinøytralitet er ikke det som ruster oss til å bygge et mangfoldig samfunn, mener hun, og advarer mot det hun ser som skolens berøringsangst for religion.

For de aller fleste skoler vil vi tro dette løses best av de som kjenner skolen best.

Det er viktige poeng. Vi tror heller ikke vi kan bygge et mangfoldig samfunn dersom skolene med sine opplegg før jul skaper berøringsangst for tro.

Men for de aller fleste skoler vil vi tro dette løses best av de som kjenner skolen best. Noen ganger må tilpasninger som gjelder religion og kultur i fellesskolen fastsettes på nasjonalt eller kommunalt nivå, men svært ofte løses det best på den enkelte skole.

Så vidt vi vet, har ikke andre skoler enn Nylund laget seg store problemer rundt dette. Da er det heller ikke klokt å innføre et pålegg som skal gjelde alle. KrFs forslag kunne komme til å skape problemer og berøringsangst for religion der dette ikke finnes. Vi er derfor glade for at forslaget ikke ser ut til å få politisk flertall i oppvekststyret i Stavanger.