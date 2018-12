Brems litt, Bergen!

Vi utdanner for få leger i Norge.

For oss alle, som virkelig er folk flest, er det utrolig viktig at de store sykehusene og utdanningsstedene tenker stort og helhetlig rundt alt dette. Vi trenger at fastlegeordningen fungerer så godt at unge leger kan tenke seg å jobbe i den, vi trenger at unge studenter kan få praksis også i kommunene, og vi trenger at de store sykehusene samarbeider om å utvikle en så god spesialisthelsetjeneste som mulig.

I mange år har det blitt jobbet politisk for å bygge opp et klinisk medisinstudium i Stavanger. KrF og Venstre, ved Olaug Bollestad og Iselin Nybø, fikk i fjor inn 5 millioner kroner på statsbudsjettet for å undersøke hvordan man kan gjøre dette i praksis.

Et utvalg satt sammen av folk frå NTNU, UiB, SUS og UiS jobber nå for å finne fram til de beste måtene å gjøre dette på. Da NTNU bygget opp sitt studium, ble det gjort i samarbeid nettopp med Bergen, og ved at NTNU i Trondheim først hadde ansvar for deler av utdanningen, for så å stå på egne bein.

På oppfordring fra utvalget, har UiB kommet med sitt forslag til hvordan de kan få opp kapasiteten. I et brev til styret i Helse Stavanger, ser de for seg at de kan utdanne 100 flere leger, ved å utvide samarbeidet med SUS. De tenker seg et løp hvor de tre første studieårene er i Bergen, og så flytter man en del av disse studentene til Stavanger, for både praksis og teoretisk undervisning. Universitetet her, UiS, blir knapt nevnt.

Det betyr nok at man anerkjenner kompetansen ved SUS som både bred nok og sterk nok til å kunne løfte deler av et legestudium. Men det er vanskelig å tro at det ikke også betyr at UiB tenker strategisk på egne vegne, og vil sikre at de ikke blir svekket i forhold til de andre, etablerte universitetene av et for selvstendig Stavanger.

Utvalget er satt ned for å vurdere økt legeutdanning i Norge, inkludert å vurdere et nytt medisinsk fakultet ved UiS. Det kan godt være at et tett samarbeid med UiB er den beste løsningen. Men vi har alle tid til å vente på hva utvalget samlet kommer fram til. For vi som er folk flest, har all interesse av at en slik utdanning bidrar til en best mulig helsetjeneste i landet. Mens vi venter, er det helt greit å be dette Bergenstoget om å bremse.