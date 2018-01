Ett år med Trump: Valgløftene er blitt et mareritt

Det året som har gått siden Donald Trump ble tatt i ed til verdens mektigste jobb, har vært krevende på så mange måter. Det unike ved Trumps person, kandidatur, valgkamp og administrasjon har brutt med konvensjonene i politikken på så mange måter at det har vært en konstant utfordring for verden utenfor Trumps innerste sirkel å finne ut hvordan fenomenet skal beskrives og tolkes.

Sitter trolig i fire år

Når Trump kunne entre Kongressen i Washington natt til onsdag og framføre sin tale om unionens tilstand, hadde han faktisk overgått forventingene til mange kommentatorer og politiske rivaler, som trodde at hans presidentperiode ville være over allerede i løpet av det første året. De mange skandalene rundt presidenten, der etterforskningen av mulig samarbeid mellom Trumps valgkamporganisasjon og russiske myndigheter er den mest alvorlige, har hatt potensial til å koste ham jobben. Den muligheten er fortsatt på bordet.

USA-kjenner: – Trump leverte perfekt politisk teater

Men slik har det så langt ikke gått. Trump er president i et land der den politiske splittelsen er total og der de voldsomme bevegelsene i velgermassen har gjort at de fleste republikanske medlemmene i Kongressen har valgt å stille seg på Trumps side, i frykt for å miste velgernes gunst i neste valgomgang. Dessuten har Kongressen og dens (svake) republikanske flertall fått gjennom en skattereform som republikanerne lenge har lengtet etter. Det er mer sannsynlig at Trump sitter ut perioden enn at han må gå av.

Fikser ikke politikken

Skattereformen, som tross løftene om det motsatte først og fremst er en gavepakke til dem som har mest fra før, er den eneste politiske seieren av betydning for Trump, som i valgkampen lovet store reformer på en rekke områder, fra innvandring til infrastruktur til helse. I kaoset som omgir presidenten er valgløftene blitt et mareritt, fordi Trump gjentatte ganger har demonstrert at han mangler evnen til å konsentrere seg og jobbe målrettet for å oppnå politisk enighet.

Da Trump ble tatt i ed, var den amerikanske økonomien allerede i bedring. Denne arven har Trump nytt godt av, for oppgangen har fortsatt. Det er ikke rart at Trump-administrasjonen ønsker å ta æren for dette, det hadde alle politikere gjort. Det skapes jobber i USA nå. Nesten like mange som snittet i de siste seks årene til forgjengeren Barack Obama.

Til tross for dette er Trump historisk upopulær blant velgerne. Det tyder på at folk flest har skjønt hvem han er, og ikke minst hvem han ikke er.