Equinors luksusproblem

Resultatet som Equinor, tidligere Statoil, la fram torsdag morgen var omtrent som forventet. Et driftsresultat i andre kvartal på 4,3 milliarder dollar er bare litt under snittet av analytikernes forhåndstips.

Det er ikke overraskende at Equinor tjener penger. Noe annet ville vært direkte oppsiktsvekkende etter de store kostnadskuttene selskapet gjennomførte i kjølvannet av oljeprisfallet i 2014/15, kombinert med den sterke økningen i oljeprisen i tiden etterpå. Konsernsjef Eldar Sætre og hans stab vet selvsagt også at det er oljeprisen, som er utenfor Equinors kontroll, som er den overlegent viktigste faktoren for selskapets lønnsomhet.

Det mest interessante ved regnskapet som ble lagt fram, er selskapets kontantstrøm. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var 13,2 milliarder dollar for første halvdel av 2018. Enklere sagt har selskapet massevis av penger. Aksjemarkedet vil spørre hva Equinor tenker å bruke disse pengene til.

Equinor leverer beste andrekvartal siden 2014

Et selskap som har mye kontanter kan velge mellom flere forskjellige løsninger. En vanlig løsning, som aksjonærene ofte applauderer, er å betale ut mer i utbytte. Dette later ikke til å være på agendaen til Equinor, som sier at selskapet vil opprettholde utbyttet på 0,23 dollar per aksje i andre kvartal.

Alternativet, å kjøpe opp egne aksjer i markedet for dermed å øke verdien på de gjenværende, er mindre aktuelt på grunn av den store, statlige eierandelen. Et tredje alternativ er å bruke pengene til å redusere gjeld. Gjeldsgraden til Equinor har økt svakt, til litt over 27 prosent, men dette er ikke alarmerende høyt.

Det mer ekspansive alternativet er å investere. Investeringer utenfor Norges grenser har i aller høyeste grad vært et tveegget sverd for selskapet, som også i andre kvartal har nedskrevet verdien av sine enorme investeringer i USA, denne gang med 6,2 milliarder kroner. Men utenfor USA er lønnsomheten god i prosjekter i land som Angola og Brasil.

Navnebyttet fra Statoil til Equinor var ment å signalisere en endring fra olje og gass i mer fornybar retning. Selskapet har vedtatt at det på sikt skal bruke 20 prosent av investeringsbudsjettet på fornybare prosjekter. Men hvor fristende er det når oljeprisen er så høy?

Dette blir en test på om Equinor virkelig har endret kurs, eller om navnebyttet bare var retorisk sminke.