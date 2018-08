En ting skal han ha: med en tyngre politisk ballast enn partifelle Sylvi Listhaug (40) forstod han omsider at nok var nok. Han unnnlot å legge hele Erna Solbergs regjeringsprosjekt i Stortingets hender, slik Listhaug gjorde fram til det siste. Sandberg brukte lang tid på å rote seg inn i nye forviklinger, men forstod at det var nok nå. Lørdag stilte hans egen datter, Charlotte Kjær Sandberg (34), opp i et intervju med TV2, der hun kom med et forvarsel om avgangen.

Det har også gitt Siv Jensen (49) og Erna Solberg (57) tid til å forberede statsrådsskiftet. Utnevnelsen av Harald Tom Nesvik (52) kunne derfor skje samtidig med Sandbergs fratreden.

Dette rakk de ikke da Listhaug gikk av, så Sandberg måtte i vår – for andre gang – vikariere som justis- og beredskapsminister. Beredskapsminister.

Nesvik er en dreven parlamentariker, som ble skvist ut av Stortinget fordi Listhaug og landbruksminister Jon Georg Dale (34) skulle ha de første plassene på Frp-listen i Møre og Romsdal. Det var likevel litt underlig at han plutselig trakk seg fra fylkesmannsstillingen han var utnevnt til.

Er stormen med dette over for Erna Solberg? Nei. Under tirsdagens partilederdebatt fra Arendal vil saken overskygge mange av de politiske sakene panelet egentlig skal debattere. Så langt har vi også sett at opposisjonen bruker saken for det den er verd, ikke bare for å plage Erna Solberg, men også for å få et svar på om Sandbergs lemfeldige sikkerhetsbevissthet er noe som preger regjeringen generelt.

Når Stortingets kontrollkomité har innkalt til høring om regjeringens arbeid med terrorsikring 27. august, vil det bli en ny runde om dette, og om regjeringen egentlig bryr seg om sikkerhet. Her ligger det an til et stort politisk drama i høst, særlig fordi vippepartiet KrF har vært så tydelig ute med krtikk både i Sandberg-saken og i saken om terrorsikring.

Mye tyder altså på at det er det vanskelige forholdet mellom Sandberg og hans fraseparerte kone, Line Miriam Sandberg (48) som ligger bak turbulensen de siste ukene. Det pikante er at kona er statssekretær i samme regjering som Sandberg har vært statsråd. Grunnlovens bestemmelse om at ektefeller, foreldre, barn eller søsken ikke på samme tid kan sitte i regjering, tar først og fremst sikte på å hindre nepotisme. Sandberg-saken beviser at slike konstellasjoner er uheldige også av andre årsaker, selv om statssekretærer ikke er omfattet av bestemmelsen. I praksis burde likevel regjeringssjefen forholdt seg til dette.

En facebook-kommentar ble begynnelsen til slutten for Sylvi Listhaug i vår. Et facebook-bilde ble begynnelsen til slutten for Sandberg. Sosiale medier påvirker politikken også i Norge, men først og fremst har politikerne bidratt til dramaene gjennom egne håndteringer.

Erna Solberg hadde få utskiftninger og få slike problemer i regjeringens første periode. Nå kommer de på rekke og rad. Det har gjort regjeringens styringsevne svakere.