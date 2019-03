Det statlige, norske Oljefondet er et av verdens største fond. Pengene er oljepenger. Nå ber den norske regjeringen fondet selge aksjene sine i deler av olje- og gass-sektoren. Det er rene oppstrømsselskaper de skal selge seg ut av, altså selskaper som bare produserer eller leter etter olje og gass. Ifølge E24 betyr grepet at 134 selskaper med en samlet verdi på 66 milliarder kroner skal ut av Oljefondet. Hele Oljefondets olje- og gassinvesteringer utgjør 323 milliarder kroner.

Sårbar økonomi

Grepet kommer etter at Norges Bank i november 2017 rådet regjeringen til å la Oljefondet kvitte seg med olje- og gassaksjene.

Bakgrunnen er selvsagt at Norge har lagt altfor mange egg i samme kurv. Samtidig som litt over 20 prosent av statens inntekter kommer fra vår egen petroleumsvirksomhet, er det risikabelt å investere tungt i samme sektor. Det gjør norsk økonomi for sårbar for et varig oljeprisfall.

Regjeringens eget utvalg mente det ville dempe risikoen enda mer om regjeringen solgte eierandeler i Equinor eller i statens oljefelt på sokkelen, men så selv at det ville være politisk vanskelig.

Svaret regjeringen har landet på, er altså å be Oljefondet selge seg ut av de selskapene som driver med leting og produksjon.

Delte meninger

Finansminister Siv Jensen mener det er mer treffiskkert enn å selge seg ut av hele energisektoren. Hun viser til at den største veksten i fornybar energi kan komme i selskap som i dag ikke har fornybar energi som hovedvirksomhet, og at oljefondet fremdeles må kunne investere der veksten kommer.

Også her er meningene delte - vil selskaper innenfor den etablerte energisektoren klare å snu skipet over mot fornybart? Er det nettopp disse som vil klare det, fordi de nok kapital til å bære de store investeringene som må til? Og hvem er mest attraktive for den beste, menneskelige kompetansen som kreves?

Uansett utsikter framover ville få økonomer tilrå et land å gjøre seg så avhengig av en sektor som vi har gjort. Likevel sender det sender selvsagt tunge signaler internasjonalt når det svære oljefondet vårt selger oljeaksjer.

Det er historisk, det som skjer. Men det er framfor alt et fornuftig og nødvendig grep for å sikre norsk økonomi og gjøre oss bedre rustet til å stå støtt gjennom framtidige oljeprisfall.