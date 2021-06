Marginer og feilmarginer gjør valget til en thriller

AFTENBLADET MENER: Den siste meningsmålingen for Rogaland før sommerferien, er en positiv tilbakemelding til det rødgrønne alternativet.

Rogalandsbenken i debatt på Solamøtet 2019. De fleste av representantene på bildet kjemper for fornyet tillit ved stortingsvalget 13. september. Foto: Fredrik Refvem

De styrker posisjonen sin i fylket, selv om målingen viser at Ap taper ett mandat sammenlignet med valget i 2017. Sp dobler fra ett til to, mens SV ligger inne med et direktemandat med god margin. I dag har de utjevningsmandatet fra Rogaland. Hvis vi legger til at Ap sakte, men sikkert nærmer seg nivået fra fire år tilbake, ser det ganske lyst ut for denne trioen, som utgjør det mest sannsynlige alternativet til dagens regjeringsgrunnlag.

På borgerlig side kjemper nå Høyre og Frp om sistemandatet fra Rogaland, men dette vil uansett bety tilbakegang for denne blokken. KrF har en uventet og solid framgang, men ikke nok til å øke representasjonen fra dagens ene.

Både når det gjelder KrF og på andre punkter skiller Rogaland seg ut fra resten av landet. Det er på kanten av oppsiktsvekkende at MDG er nede på 2,1 prosentpoeng, mot hele 5,1 ved fylkestingsvalget for to år siden. Rødt har også fallende formkurve, men er klart foran alle tidligere valg. Venstre er det siste av de fire partiene som kjemper rundt sperregrensen. De kan iallfall trøste seg med at 3,2 prosentpoeng betyr at de har stabilisert seg noe over bunnivået og at de på alle de tre siste målingene ligger foran siste fylkestingsvalg. De viste i 2017 at de har visse spurtegenskaper.

Akkurat spurten er det mange som setter sin lit til nå, for det handler om marginer for nesten alle partier. Trøsten ligger nettopp i marginene og i feilmarginene som alle meningsmålinger tar forbehold for.

Respons’ siste meningsmåling for Aftenbladet viser dessuten at nærmere en fjerdedel av velgerne fortsatt sitter på gjerdet. Dette er enda et eksempel på at valgkampen får stor betydning.

Nedtur: For partiene i gruppen «andre» er det få lyspunkter i junimålingen. Det nye partiet Sentrum er nede på 0,6 og klarer ikke utfordre KrF, som gjør et byks oppover. FNB gjør en ny nullmåling, så for dem handler valgkampen nå om langt mer enn marginer. De er milelangt fra det mandatet de ville fått dersom fylkestingsvalget i 2019 hadde vært stortingsvalg.

Vi er derfor tilbake til at dette blir et oppgjør mellom de partiene som pleier å forsyne seg av rogalandskvoten. I tillegg blir kampen om utjevningsmandatet (som Aftenbladets måling ikke fanger opp) ikke bare en thriller mellom de partiene som ligger rundt fire prosent på landsbasis, men også en mulighet for flere av de store partiene. Partiene går inn i sommerferien med alt annet enn hvilepuls.