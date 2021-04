Indias problemer er våre

AFTENBLADET MENER: Koronapandemien raser i India. En ny, farlig mutasjon har også dukket opp. Verden kan ikke overvinne sykdommen hvis India ikke får kontroll.

Utendørs kremasjoner er mange steder det eneste alternativet i India. Kapasiteten er for lengst sprengt, og dødstallene stiger for hver dag. Foto: Altaf Qadri / AP

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Søndag ble det registrert 250.000 nye smittetilfeller i India. For to måneder siden, den 25. februar, ble det til sammenlikning registrert 12.000 nye tilfeller. India, som i starten av pandemien så ut til å kunne slippe relativt billig unna, er nå herjet av en voldsom andre bølge.

I tillegg har det dukket opp en ny, mutert variant av viruset, som forskere frykter er både mer smittsom og muligens også vanskeligere å stoppe med dagens vaksiner. Denne varianten er nå registrert i minst 10 land, inkludert Storbritannia og Pakistan. Ett tilfelle er så langt registrert i Norge, og denne pasienten er isolert.

Indiske og internasjonale medier har i de siste dagene bragt historier om underrapportering av dødstall i flere indiske storbyer, angivelig fordi lokale myndigheter forsøker å unngå panikk. Krematoriene er overbelastet og det meldes om dødsfall også blant helt unge pasienter.

India er verdens største produsent av vaksiner, men har likevel ikke klart å vaksinere mer enn ca 10 prosent av sin egen befolkning. Flere hundre millioner indere lever i dyp fattigdom, noe som i seg selv gjør det nesten umulig å opprettholde et tilstrekkelig smittevern. Vaksiner er helt avgjørende.

Canada har i helgen innført innreiseforbud fra både India og Pakistan, og flere andre land vurderer det samme.

USA og Storbritannia har allerede lovet India betydelig hjelp med medisinsk utstyr. Blant annet er det akutt mangel på oksygen og respiratorer. Flere land bør melde seg på denne dugnaden, og Norge kan bidra både direkte og gjennom EU. USA har flere titalls millioner doser med AstraZeneca-vaksinen liggende på lager.

India, med en befolkning på over 1,2 milliarder mennesker, er nå en nøkkel til å håndtere pandemien på en global skala. Enkelt sagt er ikke Norges problemer over før Indias er det. Derfor er det også så galt når enkelte tar til orde for å bruke Norges økonomiske muskler på å kjøpe seg plass lenger framme i vaksinekøen.

Jo lenger viruset får lov til å rase gjennom den indiske befolkningen, desto flere mutasjoner av viruset vil dukke opp. Dette tilsier også at det er i hele verdens interesse at denne bølgen blir slått ned så fort som mulig.

Marerittscenariet er at det dukker opp en mutasjon som dagens vaksiner ikke kan stoppe. Da er ett og et halvt års innsats satt tilbake til utgangspunktet. Vi vil oppfordre regjeringen til å straks bevilge penger som er øremerket India. På lang sikt er dette noe som også vil tjene Norge. For Indias problemer er våre problemer. Ikke bare moralsk, men helt konkret og praktisk.

