Nederland valgte det trygge

AFTENBLADET MENER: Valget i Nederland viser at folk, til tross for store opptøyer, stoler på regjeringens håndtering av koronapandemien.

Mark Rutte kan bli den lengst-sittende statsministeren i Nederland etter valgseieren denne uken. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW / X06750

Valget i Nederland var det første nasjonale valget siden koronapandemien inntok kontinentet. Det siste året har land som Frankrike og Polen valgt å utsette sine valg eller la velgerne stemme gjennom poststemmer.

Men i Nederland sa innenriksminister Kajsa Ollongren at det var svært viktig både sosialt og demokratisk at valget ble gjennomført. Så det ble kjøpt inn millioner av røde pennner, satt opp flere valglokaler, lagt til rette for at folk kunne sykle gjennom valglokalene for å stemme og sørget for at de som talte stemmene fikk tillatelse til å gå ute etter portforbudet som starter klokken 21.

Representanter fra flere land har vært i Nederland for å lære hvordan man kan utføre et valg midt i en pandemi. Det kan være nyttig læring også her i Norge før valget i september.

82,6 prosent av nederlenderne stemte i valget, noe som er en svært høy valgoppslutning.

Og når nederlenderne fikk sjansen til å si sin mening, viste det seg at de er lojale til måten regjeringen har håndtert pandemien på. Dette til tross for de ganske overraskende opptøyene i flere nederlandske byer, etter at det i desember ble innført portforbud i landet for første gang siden andre verdenskrig.

Statsminister Mark Rutte og sentrum-høyre-partiet VVD fikk 25 prosent av stemmene. Det betyr at han kan danne sin fjerde regjering, sannsynligvis i en koalisjon med det liberale partiet D66, som var den andre vinneren av valget, Kristeligdemokratene og kanskje ett eller to andre partier.

Den nederlandske regjeringen gikk av i januar etter en barnetrygdskandale, der mer enn 20.000 familier hadde fått feilaktige svindel-anklager mot seg fra skattemyndighetene. Rutte har derfor i praksis ledet et forretningsministerium siden dengang.

Mange hadde på bakgrunn av denne skandalen og opptøyene ventet at fløypartiene, spesielt på ytre høyre side, skulle få økt oppslutning. Men det skjedde ikke. Geert Wilders' høyrepopulistiske Frihetsparti gikk faktisk litt tilbake.

En av grunnene til at de store partiene gjorde det så bra, kan godt være at valgkampen stort sett handlet om pandemien. Alle restriksjonene hindret også de mindre partiene fra å nå fysisk ut til velgerne.

Valget i Nederland viser at det folk vil ha i en pandemi er det trygge og forutsigbare. De vet hva de har, men ikke hva de får. Så til tross for protester, er majoriteten av nederlendere lojale til statsminister Ruttes håndtering av pandemien.

Valgresultatet i Nederland kan kanskje sies å være litt kjedelig. Men det er også betryggende.