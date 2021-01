Ikke viderefør nasjonale tiltak i skolene

AFTENBLADET MENER: Regjeringen må tenke seg godt om før de viderefører de strenge nasjonale tiltakene i skolene.

Alle videregående skoler og ungdomsskoler i landet er nå på rødt nivå. Foto: Thomas Brun

Mandag 4. januar innførte regjeringen rødt nivå i alle ungdomsskoler og videregående skoler nasjonalt.

For de fleste innebærer dette økt grad av digital undervisning, og for mange betyr det at de bare møter fysisk på skolen halvparten av tiden.

Kommende mandag er det tid igjen for regjeringen å komme med nye smitteverntiltak. Da har barneombud Inga Bejer Engh ett ønske: At regjeringen letter på tiltakene for barn og unge.

Ikke i tråd med regelverket

Barneombudet mener at tiltakene som rammer de unge bare bør gjelde i områder med høye smittetall. Engh har skrevet brev til alle de involverte departementene.

Hun mener regjeringens strenge tiltak i skolene ikke er i tråd med smittevernloven.

«Stortinget har bestemt via smittevernloven at tiltak som settes inn må være nødvendige og forholdsmessige. Og er de ikke det, så er de ikke i tråd med loven», sa barneombudet til NRK.

Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, trakk også fredag fram det røde nivået for alle landets videregående skoler og ungdomsskoler som et område der det kan bli aktuelt for dem å gi råd om nasjonale lettelser.

FHIs rolle er å gi råd. Rådene sendes til Helsedirektoratet, som vurderer dem og sender en samlet anbefaling til helsedepartementet. Så fatter regjeringen en beslutning.

Unge sliter

I en rapport fra Unicef, som ble publisert i desember, kom det fram at 63 prosent av unge i alderen 13-19 år har hatt mindre kontakt med venner under pandemien. 79 prosent fikk stengt ned sine fritidsaktiviteter.

«En del unge synes hjemmeskole har vært stressende og demotiverende. De har følt på et stort press om å takle like stort pensum, like mye lekser, få like gode karakterer og greie eksamen. De mener regjeringen burde vurdert andre alternativer enn å stenge skolene,», heter det i rapporten.

28,2 prosent av de unge sa at de ikke fikk hjelp med skolearbeidet, mens 14,6 prosent fortalte om manglende hjelpemidler for å ha en tilstrekkelig skolehverdag.

Regjeringen har varslet at studenter og elever i videregående skoler må være forberedt på at krisetiltakene vil lamme utdanningssektoren også etter 19. januar.

Ifølge Utdanningsdirektoratet er det «nødvendig å tilpasse smitteverntiltakene til den lokale situasjonen».

Regjeringen må lytte til barneombudet, og til de unge selv, og la det være opp til den enkelte kommune å avgjøre hvilket nivå skolene skal ligge på.