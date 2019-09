Beinhard beskjed til regjeringspartiene

Det er ikke uvanlig at en sittende regjering gjør det dårlig i lokalvalg. Dette er på mange måter velgernes måte å ventilere ut sin misnøye på. Denne gangen er misnøyen mot regjeringspartiene ekstra sterk. Jonas Gahr Støre (Ap) ville ledet en rødgrønn regjering med et meget solid flertall bak seg, dersom fylkestingsvalget hadde vært stortingsvalg. Høyre ser også ut til å sitte igjen uten en eneste ordfører i de viktige storbyene.

Det spesielle i år er likevel at det er Støres Ap som er valgets aller største taper. Den rødgrønne valgvinden skyldes i hovedsak at Sp og MDG ville økt sin stortingsrepresentasjon med henholdsvis 10 og 13 representanter. Rødt ligger like under sperregrensen, og er altså ikke langt fra en betydelig vekst de heller.

Alle folkevalgte organer har godt av en endring. Maktslitasje er uunngåelig når det har vart lenge. Mange peker på dette som hovedgrunn til at Jens Stoltenbergs rødgrønne regjering tapte valget i 2013, etter åtte år i posisjon. Nå har Erna Solberg to år på seg til å motbevise denne teorien. For øyeblikket ser det vanskelig ut, men to år er veldig lenge i politikk. Noen partiledere skal skiftes ut og nye partiprogram skal snekres.

Stavangervalget er det mest dramatiske i Rogaland. Dersom all kaffedrikking, vegetarburger- og hamburgerspising ender med at Høyre blir feid ut av ordførerkontoret i byen, er det samme mekanisme som gjør seg gjeldende: ønsket om utlufting på rådhuset. Uavhengig av hva de endelige forhandlingene fører til, er Høyre den største taperen i byen. Styringstillegget forsvant i år og tilbakegangen er større enn på landsbasis.

Frp har også større tilbakegang enn Ap i Stavanger, noe som understreker endringsønsket. For selv om de to hovedfløyene tegnet dystre bilder av hverandres politikk i valginnspurten, står vi igjen med to alternativer der den største politiske forskjellen muligens var gratis skolemat eller ikke.

Valgvinnerne Rødt og FNB vil vise seg tydelig fram, men Stavanger vil ikke forandre seg nevneverdig. Opptellingen viser at dagens posisjonspartier Sp, KrF, V, H og Frp gjorde det 5,1 prosent sterkere på valgdagen enn under forhåndsstemmegivningen, mens tendensen er omvendt for Rødt, Sv og MDG. Det kan indikere at det i det lange løp ikke foregår store mentale endringer i byens velgermasse.