Smålige Stavanger kjøper til seg studenter

I 2018 vedtok Stavanger å gi gratis busskort til studenter fra andre kommuner som melder flytting til Stavanger. Gulroten for de folkevalgte var blant annet statstilskuddet på over 23 000 kroner for hver innbygger i kommunen. For en lav pris kjøpte Stavanger seg flere statlige kroner.

Selv om enigheten blant politikerne i Stavanger var stor (bare SV var imot), er det god grunn til å undre seg over vedtaket for alle andre. Det gjelder Stavangers egne innbyggere, ikke minst studenter som er hjemmehørende i byen og ikke får samme tilbud, og det gjelder selvsagt andre kommuner, som ikke har Stavangers universitets- og høgskoletilbud.

Sokndalordfører Jonas Andersen Sayed (KrF) og hans kollega i Hjelmeland, Bjørn Laugaland (Sp), er blant dem som med rette har reagert på ordningen. Laugaland sier til Aftenbladet at ordningen legger opp til en politikk der de opprinnelige hjemkommunene må komme med overbud for å beholde studentene. Sayed kaller det for usolidarisk lokkepolitikk. Begge har rett.

En gang i tiden var også Stavanger en kommune som sendte tusenvis av sine unge til Oslo, Trondheim og Bergen for å studere. Dette skjer selvsagt fortsatt, men etter hvert har byen selv både fått universitet og tusenvis av fine studieplasser. Takken til andre kommuner er å suge enda mer til seg.

Vi advarte mot ordningen da den ble vedtatt i fjor. Utspillet fra de to rogalandsordførerne bekrefter våre mistanker om at ordningen bare vil gi kortsiktige gevinster. Det lå gode hensikter bak forslaget, som vi tror var velment. Noen vil sikkert også kalle ordningen en suksess, siden den allerede i fjor høst fikk 885 studenter til å melde flytting.

Det er mange ting som bidrar til å gjøre en by til en god studentby. Først og fremst handler det om gode studietilbud, solid infrastruktur, godt boligtilbud og et solid velferdstilbud. Dette må omfatte alle studenter, også de som allerede bor i byen. Hvorfor skal kommunen gi gratis busskort til innflyttere, men ikke studenter fra egen by?

Universitetet og de andre lærestedene bør engasjere seg i saken og sette seg ned med kommunen for i fellesskap å lage planer for å gjøre regionen attraktiv for studenter fra hele fylket, hele landet og hele verden. De tiltakene bør ikke inneholde billige triks og politikerne bør la prøveordningen bare være en prøveordning.