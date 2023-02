Fint når regjeringen rydder etter seg selv

AFTENBLADET MENER: Prisveksten blir mye høyere enn det statsbudsjettet for i år la til grunn. Det er bra at regjeringen justerer.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Ap) justerer pengesekken som følger statsbudsjettet.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Da regjeringen la fram statsbudsjettet i oktober, var det basert på en prisvekst i 2023 på 2,8 prosent. Det var altfor lavt. Og da Stortinget vedtok budsjettet i desember, var det tydelig at det var helt urealistisk lavt. Statistisk sentralbyrå anslår prisveksten i år til å ligge på rett under fem prosent.

Det er veldig mange milliarder mellom der. Det betyr at budsjettet er mye, mye strammere enn det ser ut til. Og når det først har blitt sånn, og ikke minst, blitt kjent at det har blitt sånn, er det ryddig at regjeringen rydder.

For når det gjelder aktiviteten i Forsvar, politi, skole og sykehus, skal den helst bli som politikerne sier de har planlagt. Det er de som skal stå ansvarlig. Da må pengene som følger med, stå i forhold til hva de har sagt. Enten det er kutt eller vekst. Men når prisveksten er satt så altfor lavt i budsjettet, skjuler det store innstramminger. Og siden de ikke er synlige, men høyst virkelige, blir det opp til ansatte ledere ved sykehus, skoler og i forsvaret å bestemme hvor og hvordan store kutt skal gjøres.

Stortinget er heller ikke uten skyld her – det har vedtatt et budsjett som, for å sitere samfunnsøkonom Einar Lie, «innebærer en reduksjon av aktivitet på mange områder, uten at konsekvenser og utfordringer ved dette er forstått og diskutert.» De har vedtatt noe de ikke har snakket høyt om.

Det burde Stortinget ha sett.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har – som regjeringens mann – tatt grep. Ny og mer realistisk prisvekst vil bli regnet ut før det reviderte statsbudsjettet i mai, og milliardene fordelt. Pengesekken skal fylles, slik at aktiviteten i offentlig sektor blir slik regjeringen har sagt de vil ha den. Det skal stå i forhold.

Det er jo egentlig et fint prinsipp at når politikere vedtar noe av betydning, følger det også nok penger med. Ikke mer, men nok.

Hvorfor dette skjedde, kan man også lure på. Det er ingen ukjent øvelse å la være å prisjustere der du helst vil kutte, så ikke for mange ser at det er kutter du gjør. «Se hvem som blir prisjustert, og du skal se hvem som står regjeringen nærmest», er et slags munnhell i politiske kretser.

I dette statsbudsjettet ble det ikke nikket prisjusterende til noen i offentlig sektor. Det ville være ille hvis en regjering med Ap i førersetet ikke brydde seg om offentlig sektor. Og enda verre hvis de ville unngå å ta ansvaret for store kutt i sektoren selv.

Om de mente å skyve kuttene under teppet og nedover i rekkene, vet vi ikke. Men de justerer. Det er bra.