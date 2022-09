En helt reell trussel

AFTENBLADET MENER: Norske politikere må ikke være naive i møtet med Russland. Norsk sokkel er sårbar for angrep.

Droner har blitt observert blant annet ved Johan Sverdrup-plattformen i Nordsjøen.

De siste dagene har vært preget av drone-observasjoner både ved olje- og gassplattformer og kraftinstallasjoner. I tillegg er det en økende frykt hva som kan skje med de norske gassrørledningene etter eksplosjonene som har ødelagt gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sa allerede i mars at etterretningstrusselen fra Russland var høyere enn før krigen, og at det spesielt var norsk olje og gass som øker trusselen.

Også i oktober i fjor slo aktører i olje- og gassbransjen alarm etter å ha observert at russiske «forskningsskip» tilsynelatende kartla rørledninger på norsk sokkel. Forsker og lærer Ståle Ulriksen på Forsvarets høgskole/Sjøkrigsskolen beskrev disse som spionskip.

Regjeringen øker beredskapen knyttet til norsk olje- og gassvirksomhet. Det er bra. Men de siste dagene har det kommet godt over 400 russiske borgere over den norske grensen på Storskog hver dag. Blant disse kan det selvsagt også være personer som jobber for det russiske regimet.

Samtidig som den finske grensen på fredag vil bli stengt for russiske turister, har ikke norske myndigheter noen klar strategi for hvordan de vil håndtere russere som kommer over den norske grensen.

Eksplosjonene i Østersjøen øker også presset for at regjeringen må droppe unntaket som gjør at russiske fiskefartøy har tilgang til norske havner. Fiskeriminister Bjørnar Skjærans (Ap) svar til NRK torsdag morgen var at han «følger utviklingen nøye», men at han per i dag «ser ingen grunn til å snu i dette unntaket».

Folkerettseksperten Cecilie Hellestveit har skrevet bok om Ukraina-krigen. Der kommer hun med klare advarsler til norske politikere.

Hun mener norske politikere er uforberedt på de utfordringene som kan komme i Barentshavet, i den delen av norsk sokkel som ikke er norsk territorium og dekket av maktforbudet i FN-pakten.

Andre har også over flere år advart mot trusselen fra Russland, blant annet forfatter og Russland-kjenner Erika Fatland. På NHOs årskonferanse tidligere i år sa hun at så langt har geografi vært grunnen til at interessen for å okkupere norske områder har vært laber. Men at dette kan endre seg framover.

Det finnes flere saker som har vist politikernes og embetsverkets litt naive tilnærming til Russland, blant annet der myndighetene åpnet for å selge et motorverksted som leverer forsvarsmateriell til et russisk selskap. Det var en avsløring i Bergens Tidende som fikk myndighetene til å snu.

Norge deler grense med Russland og skal selvsagt også jobbe med å bygge ned spenningen i en farlig tid. Dette er en krevende balansegang.

Samtidig må ikke norske politikere være naive og avventende i sin tilnærming til Russland. Putins Russland er ikke en aktør det går an å stole på.