Nødvendig innstramming

AFTENBLADET MENER: Det er bred politisk enighet om at det må strammes inn på cruisetrafikken i Vågen i Stavanger. Uenigheten står om hvor mye og hvordan.

Cruiseskipene dominerer bybildet fullstendig når det står på som verst. Det haster med å få dem vekk fra Strandkaien, mener Aftenbladet.

Den langvarige debatten om cruisetrafikken til Stavanger har tjent som et eksempel på politisk maktesløshet. For selv om flertallspartiene i Stavanger helt siden valgseieren i 2019 har ment at trafikken og belastningen må reduseres, har det ikke skjedd.

Årsaken til det er at havneselskapet, som eies av Stavanger, Sola og Randaberg kommuner, ikke har vært enig med flertallet i kommunestyret i Stavanger, og det til tross for at Stavanger er den overlegent største eieren i selskapet.

Da formannskapet i Stavanger – igjen – diskuterte cruisetrafikken torsdag, munnet den diskusjonen – igjen – ut i et litt forvirrende vedtak. For mens et mindretall bestående av Venstre, Rødt, MDG og SV vil si blankt nei til at cruiseskip kan få ligge ved Strandkaien (altså rett utenfor Gamle Stavanger), ville flertallet ikke gå så langt.

Beboere i Gamle Stavanger har i årevis klaget på støy, forurensning og på at utsikten er blokkert av disse gigantiske skipene store deler av året. Men flertallet i kommunestyret mener at dette må de bare finne seg i, til en ny cruisekai står klar i Bjergsted. Når dette vil skje, er usikkert.

I 2019, det siste året før pandemien stanset aktiviteten, var det 243 anløp av cruiseskip i Stavanger. 15 år tidligere var det 46 anløp.

Cruiseindustrien er kontroversiell. Den forurenser svært mye, og turistene legger igjen lite penger i lokalsamfunnene, sammenliknet med andre turister. Likevel har den sterke økningen i antall anløp, og dermed store mengder av dagsturister, gitt grunnlag for en viss næringsutvikling.

Etter vårt syn er det aller største problemet av visuell karakter. Mange av skipene er så store at de fullstendig dominerer bybildet. Og vi har stor forståelse for hvor plagsomt dette må være for dem som bor på Straen.

Grepet med å nekte skipene adgang til den innerste delen av Vågen var helt nødvendig. Og det er bra at det er vedtatt at Stavanger kun skal tillate fossilfrie skip å anløpe havnen fra 2027. Landstrøm til skipene må på plass.

Begrensningen på maksimalt 8000 passasjerer per dag og maksimalt to skip per dag er også et skritt i rett retning, selv om vi konstaterer at flertallet med dette legger seg tett på den såkalte «tålegrensen» for antall turister.

En viss mengde cruiseanløp må være greit, og særlig dersom skipene blir mindre forurensende enn de er i dag. Men det haster med å få bygget den kaien, slik at Gamle Stavanger kan få puste igjen. Dagens situasjon er uholdbar.