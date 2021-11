Politiet kan ikke ransake folk i øst og vest

AFTENBLADET MENER: Arbeidet med å bekjempe kriminalitet, må alltid veies opp mot innbyggernes integritet, privatliv og bevegelsesfrihet. For av og til tar politiet litt for mye tran.

Politiet kan ikke uten videre stoppe hvem som helst for ransaking.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I Oslo har politiet over flere år vedlikeholdt en praksis der de nærmest blindt kroppsvisiterer massene på tett befolkede steder, i jakten på folk som bærer ulovlige kniver.

Siden 1993 har vi hatt knivforbud i landet. Det er forbudt å bære kniv på offentlig sted. Det er unntak for såkalte aktverdige formål, for eksempel at kniven bæres i jakt- eller fiskeøyemed, at den er til pynt, for eksempel til en bunad, eller at den medbringes etter en handel for å ruste opp utstyrsparken på kjøkkenet.

Det betyr selvsagt ikke at hvem som helst kan bli stoppet og ransaket hvor som helst eller når som helst. Men det tror åpenbart oslopolitiet, som bare de siste ukene ved tre anledninger har stilt seg opp på de største T-banestasjonene i sentrum og kontrollert rundt 2000 personer. De skryter gjerne av aksjonene sine på sosiale medier.

Politiinspektør Tore Soldal forsvarer knivaksjonene. Dette bildet er fra tiden han var ansatt ved politikammeret i Stavanger.

«Vi vil forhindre at det vi kaller utelivsvolden, utarter med hyppig bruk av våpen,» forklarer politiinspektør Tore Soldal til Dagbladet. Og dette høres jo edelt nok ut. Alle er bekymret både for økt utelivsvold og økt knivbruk. Det betyr likevel ikke at alle skal finne seg i kroppsvisitasjon, som er en kraftig integritetskrenkelse og i tillegg trolig er helt ulovlig, slik oslopolitiet praktiserer dette.

Leder for forsvarergruppen i Advokatforeningen, Marius Dietrichson, sier til avisen at massevisitasjoner av flere eller alle som er på et sted, ikke er lov. Han mener aksjonene rammer bevegelsesfriheten.

Selvsagt gjør den det. Det skal særskilt lovhjemmel til for slike generelle kontroller, slik det for eksempel er for visitering av flypassasjerer. Andre inngrep må ha en særskilt begrunnelse og bør i hovedsak være skriftlige og beordret av så høy politimyndighet som mulig. De som ransakes bør tydelig informeres om hva begrunnelsen er og mulighetene de har for å motsette seg dette. Generelle inngrep, som det å stoppe hele eller store deler av tilfeldig forbipasserende, er noe som ellers bør forbeholdes diktaturstater og okkupasjonsmakter.

Politiet sier ofte at folk flest ikke har noe imot å bli stoppet. At folk er høflige er en helt elendig begrunnelse for å gjennomføre slike maktovergrep, som lett kan smitte over til andre områder.