En nødvendig julegave

AFTENBLADET MENER: Staten hjelper med strømregningene i vinter. Det har tatt tid før ordningen kom, men den virker treffsikker.

Lørdag formiddag la regjeringen fram sin nødhjelpspakke til de fleste hus og hjem. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til venstre, statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap).

- Vi er vant til at strøm er et fellesgode. Norge er et kaldt land og et mørkt land, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) under lørdagens pressekonferanse. Der snakker han nok for de fleste av oss. At noen ikke skal ha råd til å holde varmen inne vinteren gjennom, ser vi på som uverdig. Så lever vi livene våre også basert på det, i et høykostland der treningsklær og arbeidsklær og barnehagedresser og sko og støvler skal vaskes og tørkes, uten at tørketrommelen skal gå mens du sover eller ikke er hjemme, der noen bor i kalde og trekkfulle hus, noen kan fyre med ved, mens noen mangler pipe. Og alle skal dusje. Slik er det.

Stortinget har bedt regjeringen sørge for at alle kommer seg gjennom vinteren på anstendig vis, og uten å miste nattesøvnen. Men hvordan skal slik hjelp treffe best, og komme raskt nok?

Regjeringens forslag er at når den gjennomsnittlige spottprisen i måneden går over 70 øre kw/t, tar staten halvparten at det som går over. Det blir trukket fra på fakturaen til husholdningen. Det gir en sikring, det er mulig å administrere, samtidig som det fremdeles er slik at det er penger å spare for folk ved å spare på strømmen. Regjeringen foreslår også et tak på 5000 kw/t per måned. Det er et ganske høyt tak, som skal romme trekkfulle, gamle hus også, men ikke oppvarmingen av private svømmebasseng. Ordningen gjelder heller ikke for hytter og fritidsboliger, det er de vanlige husholdningene som skal få hjelp.

De som sliter mest, har det alt blitt satt av noe penger til, det gjelder økt bostøtte og mer penger til sosialhjelp, og litt ekstra til studentene, som riktig nok får mesteparten som ekstra lån. Sikringsordningen som kommer nå, skal gjelde for alle disse også, de skal ikke trekkes for at de trenger ekstra hjelp, men få ekstra hjelp.

I tillegg blir elavgiften til staten satt ned med ti øre per kw/t for alle.

Ingen skjær i sjøen? Jo, mange, når vi kikker lenger fram. For dette er dyrt, og det er en nødløsning. Sikringsordningen vil sannsynligvis koste et sted mellom fem og ti milliarder kroner, og skal gjelde for månedene desember til mars.

Så må hele strømsituasjonen og energipolitikken gjennomgås. Regjeringen setter ned et energiutvalg som skal ta jobben. Og siden vi har en mindretallsregjering, kommer mye av dette sannsynligvis til å bli diskutert åpent i Stortinget. Det er bra, for spørsmålene er store, mange og sammensatte.

Julegaven av en sikringsordning virker treffsikker og gjennomtenkt. Det blir mer krevende å balansere seg like sikkert fram når det store, langsiktige kartet skal tegnes.