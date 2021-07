Sterkt i Cannes

AFTENBLADET MENER: Renate Reinsve vant i Cannes. Det har ingen norske skuespillere gjort før henne. Vi gratulerer!

Renate Reinsve vant prisen i Cannes for sin første store filmrolle. Foto: SARAH MEYSSONNIER / X07453

Den norske skuespilleren Renate Reinsve har vunnet prisen for beste kvinnelige hovedrolle under filmfestivalen i Cannes. Dermed er hun på samme liste som Juliette Binoche, Helen Mirren, Sophia Loren, Meryl Streep og Björk. Hun fikk prisen for rollen som Julie i Joachim Triers film «Verdens verste menneske.» Filmen avslutter Triers oslo-trilogi.

«Reinsve, som til nå har vært å se i TV-tøv som «Nesten voksen» og «Hvite gutter», er fabelaktig i det som må ha vært en altoppslukende rolle. Hun er kry og knust, naiv og moden, påståelig og føyelig, selvsikker og selvbebreidende. Hun er oppglødd og hun kjeder seg, er lykkelig og misunnelig. Hun er, kort sagt, slik folk er. Hver innsikt og erfaring hun gjør seg, blir registrert i ansiktet hennes, og deretter av oss,» skrev VGs filmanmelder Morten Ståle Nilsen, og trillet terningen til fem.

Filmen «Verdens verste menneske» var en av 24 filmer i hovedprogrammet, og publikum skal ha applaudert stående i over åtte minutter etter at den ble vist. I Norge har filmen premiere 15. oktober. Den var med i kampen om den aller gjeveste prisen for beste film - Gullpalmen. Sist en norsk film var med i den kampen, var i 2015, og karakteristisk nok var også det en Trier- film, «Louder than bombs.»

Kjersti Moe i Norsk Filminstitutt trekker fram Triers særpreg, talent, og helhetlige tilnærming til alle filmens virkemidler. «Han bygger på det som er sterkt og bra, og lar det vokse,» sa Moe til Nrk.

Joachim Trier har alt et internasjonalt publikum. Men med Cannes som springbrett, når filmen selvsagt et enda større publikum. Kjersti Moe håper prisen flytter oss ut av skyggen av Danmark og Sverige, og holder fram at språket ikke lenger ser ut til å være en barriere.

Om andre i det norske filmmiljøet klarer følge opp, og følge etter? Det kan vi selvsagt håpe på. Det er klart det gjør det lettere å være norsk filmskaper som ønsker seg internasjonalt publikum, når andre norske har gått foran og klart det.

Men akkurat nå er det først og fremst på sin plass å gratulere Renate Reinsve som første norske skuespiller som vinner pris i denne kategorien i prestisjetunge Cannes. Og regissør Joachim Trier med sitt sterke og særegne filmspråk, opparbeidet gjennom 15 år.

Det er kunstneriske prestasjoner det står stor respekt av.