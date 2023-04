Livet under sperregrensen

AFTENBLADET MENER: Olaug Bollestad (KrF) vil kjempe for det som virkelig betyr noe. Men veldig få syns det betyr noe hva KrF mener.

Leder Olaug Bollestad talte til KrFs landsmøte fredag.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Før, for eksempel i Erna Solbergs regjeringstid, kunne KrF vippe et stortingsflertall. Enten de var med i regjeringen, eller sto utenfor. Etter stortingsvalget i 2021, er sperregrensen det eneste de kan håpe å vippe over, ved neste valg. Selv det krever en sterk tro.

I talen sin til landsmøtet fredag, snakket Bollestad om tid til det viktigste – om familier som må få velge selv, enten det er fordeling av permisjon, eller å kunne velge kontantstøtte fram til toårs alder. De vil ha en lekbasert førskole for seksåringene, omtrent slik seksårsreformen i 1997 var tenkt. De har blitt nedstemt i Stortinget på det.

Bollestad ber fra talerstolen Jonas Gahr Støre om å skifte ut Ingvild Kjerkol som helseminister. Men blir selv veldig vag når hun vil styrke eldreomsorgen med pårørendedager, og ender opp med å si at «politikken kan legge til rette mer enn den gjør i dag.»

De har tre stortingsrepresentanter. Det betyr ingenting for noe flertall hva KrF måtte mene. De stiller ikke lister i alle kommuner til høstens lokalvalg, ikke på langt nær. Bare to av de 54 månedene siden det famøse retningsvalget, har de klart 4 prosent på meningsmålinger. På Vårt Lands siste, får de 2,8 prosent.

KrF hadde over 27.000 medlemmer i 2016. De har rundt 15.000 nå. Knut Arild Hareide gjorde i sin tid et dristig grep – han bad partiet velge side, midt i en stortingsperiode. Gå fra å være i sentrum, til enten å gå med Erna Solberg (H), eller søke mot Jonas Gahr Støre (Ap). Det ble opprivende, det var dårlig forberedt, det endte med et parti som delte seg på midten, og akkurat så vidt gikk til Høyre. Folk gråt da resultatet på det ekstraordinære landsmøtet i 2018 var klart. Hareide gikk av. Kjell Ingolf Ropstad tok over, men valgte å gå da det ble kjent at han hadde spekulert i boligadresser for å få mest mulig penger ut av å være på Stortinget. Olaug Bollestad tok over.

De er fremdeles et parti for verdisaker – de har alltid kjempet for det som er viktige enkeltsaker for dem.

At noen vil gi småbarn og småbarnsforeldre litt mer slakk og litt mer tid, kunne man tro ville vinne gehør hos flere. Likeså at fellesskap og menneskeverd er det viktigste.

Men det er vanskelig å se hvordan KrF skal klare å spille seg selv inn igjen på den politiske hovedscenen. Kanskje gjorde retningsvalget dem mer til et vedheng til Høyre enn et verdibasert sentrumsparti, hvor enkeltsaker veide tyngst. Kanskje sementerte det inntrykket av at KrF virkelig er bare for de få.

De trenger alt de kan samle av mot og krefter, delegatene på KrFs landsmøte denne helgen.