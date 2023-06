Er det noen voksne hjemme i Ap?

AFTENBLADET MENER: Klart Anette Trettebergstuen måtte gå av som statsråd. Og fullstendig uforståelig at hun kunne være så uvitende.

Anette Trettebergstuen går av som statsråd.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

I juni i år ble Renate Larsen utnevnt til styremedlem i Den Norske Opera. Det er kulturdepartementet, med statsråd Anette Trettebergstuen (Ap) som øverste sjef, som utnevner styret. Renate Larsen er nær venninne av Trettebergstuen. Dermed er statsråden inhabil. Det skjønte ikke Trettebergstuen selv. Hun trodde ikke de var nære nok til det, selv om hun selv tidligere, flere ganger, har fortalt at de tilhører samme venninnegjeng.

Statsråden har også ved to anledninger utnevnt sin nære venn Bård Nylund til styreverv som ligger under hennes departement. Den første gangen var han LOs forslag til vervet, og Trettebergstuen sier hun derfor ikke tenkte over at hun selv måtte melde seg inhabil. Hvorfor han senere ble oppnevnt til et verv til, er mildt sagt uklart. Statsråden har i tillegg foreslått Bård Nylund som medlem i mannsutvalget, og hun har foreslått sin venninne Tina Stiegler til et annet verv. Hun forklarer det med at hun ikke forsto at når hun først er inhabil, så kan hun heller ikke engang foreslå den aktuelle kandidaten og vennen.

Det er helt utrolig. Hun har, som statsråd i regjeringen vår, brutt de enkleste og mest grunnleggende regler for habilitet. Det er ikke vanskelig å forstå at du er inhabil når det kommer til venninner i samme venninnegjeng. Det er heller ikke vanskelig å forstå at du ikke bare kan stille deg litt i utkanten av sirkelen, og foreslå at din nære venn blir utnevnt til et verv i departementet du er sjef for.

Selvsagt måtte Trettebergstuen gå av som statsråd på grunn av dette. Det er ikke på noen som helst måte forenlig med et minstemål av tillit, verken fra statsminister eller folk.

Så er det også underlig om ingen har hevet stemmen eller slått neven i bordet da dette var i ferd med å skje. Det finnes erfarne fagfolk i departementene, de skal blant annet orientere politisk ledelse om hva som går an og hva som ikke går an. Var det umulig å nå gjennom? Var det umulig å vite at det fantes et nært forhold mellom statsråd og de aktuelle kandidatene?

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har nylig selv meldt fra om at hun har gjort en feil når det gjelder habilitet. Som fersk statsråd oppga hun at Frode Elgesem er en nær venn av henne. Elgesem bad henne i mars i år vurdere sin habilitet, i det han kunne bli aktuell i et styreverv som ligger under Brennas departement. Brenna fulgte ikke opp dette. Det burde hun selvsagt ha gjort.

Habilitetsregler er til for å sikre at ikke makt konsentreres på få hender innenfor en liten krets, for å sikre at de mektige ikke drar næringsmessige fordeler av kjennskap og vennskap, og for å sikre at vi andre kan ha tillit til at dette ikke skjer.

Vi kan finne kilder på dette tilbake til Magnus Lagabøtes tid.

Det er lenge nok til at habilitetsreglene ikke bare burde være kjente for Ap's toppledelse, statsminister og statsråder, men også bli sett på som gjeldende og viktige. Til og med for dem.