Fra informasjonsmøte om utbyggingen av transformatorstasjon på Fagrafjell på Kalberg i Time kommune. Det muliggjør etablering av et stort datasenter. - Vi har nå en fantastisk posisjon til å ta de store aktørene til Norge, sa Eirik Gundegjerde, direktør for strategiske prosjekter i Lyse AS. Foto: Geir Sveen