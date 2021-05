Vi må satse på yrkesfag

AFTENBLADET MENER: Den norske arbeidsstokken må stemme overens med de jobbene som trengs. Da må vi legge til rette for at flere velger yrkesfag.

Vi trenger flere fagarbeidere i Norge. Foto: Torstein Lillevik

NAVs bedriftsundersøkelse ble lagt fram torsdag. Denne viste at norske virksomheter mangler 46.000 personer som kan utføre de jobbene som trengs.

Bare innen helsepleie og omsorg mangler det 13.500 personer. I bygg og anlegg mangler det 9000 personer, særlig tømrere og snekkere. Det er også stor mangel på industriarbeidere, ingeniører og IKT-medarbeidere, viser undersøkelsen.

Noe av dette skyldes innreiserestriksjonene, for tallene viser at mangelen på arbeidskraft innen spesielt helse og omsorg og bygg og anlegg har økt det siste året.

Langsiktig problem

Men ifølge Nav-direktør Hans Christian Holte var dette også et problem før koronakrisen. Holte sa til NRK at å få folk inn i disse yrkesgruppene er noe både utdanningssektoren, næringslivet og Nav må være oppmerksomme på framover.

For samtidig som det er stor mangel på arbeidskraft i enkelte yrkesgrupper, viser tall fra Nav at det er rundt 100.000 helt ledige i Norge akkurat nå.

Selv om ledigheten i enkelte yrkesgrupper under pandemien er uforholdsmessig høy, viser tallene likevel at det over lang tid har vært en uoverensstemmelse mellom utdanning og behov i arbeidsmarkedet.

Pandemien har virkelig vært med på å avdekke at vi har gjort oss mer og mer avhengige av utenlandsk arbeidskraft. Samtidig velger færre og færre nordmenn de praktiske utdanningene.

Men det er akkurat denne typen arbeidskraft vi kommer til å trenge i årene framover. En SSB-rapport fra i fjor viste at Norge vil ha for få med yrkesfaglig bakgrunn i årene som kommer. Og at dersom det ikke blitt satt i gang tiltak, vil denne mangelen sannsynligvis forsterke seg framover.

«Oss og dem»

Holdninger til yrkesfag kan både foreldre, skolene og politikere gjøre noe med.

For det kan ikke være sånn at vi ender opp med et «oss og dem»-samfunn, der vi gjør oss mer og mer avhengige av å importere fagarbeidere i stedet for å gi unge mennesker mulighetene som ligger i en yrkesfaglig bakgrunn. For det er ikke sånn at alle nordmenn verken skal eller bør ta en bachelor- eller mastergrad.

Om denne utviklingen skyldes for mye teori i yrkesfag i videregående skole, for få praktiske fag i ungdomsskolen og ikke mange nok lærlingeplasser er det varierende meninger om. Men at det må endringer til, kan vi alle være enige i.