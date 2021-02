Klokt å ta ansvar

AFTENBLADET MENER: Det er helt rett av Stavanger kommune å erkjenne ansvar etter stupeulykken i Godalen.

«Det som gjør stupeulykken spesiell, er nettopp at det kommunale stupebrettet kunne gi inntrykk av at dybden var tilstrekkelig.» Foto: Jan Inge Haga

Leder

17 år gamle Konrad Åsnes ble lam fra brystet og ned og er avhengig av rullestol etter en stupeulykke fra et kommunalt stupebrett i Godalen i Stavanger. Nå har kommunen bestemt seg for å erkjenne erstatningsansvar for skaden Åsnes pådro seg 20. mai i fjor.

«Det er såpass mye tvil om hva slags føringer som gjelder for dybde og informasjon ved stupebrettene ved våre badeplasser, og om kommunens egne anbefalinger er fulgt godt nok opp, at vi ikke ønsker at saken skal gå videre. Med så mye usikkerhet ønsker vi ikke å utsette de som har vært utsatt for denne ulykken for den ekstra belastningen som en eventuell videre prosess ville ført til, og valgte derfor å erkjenne ansvar», sier Leidulf Skjørestad, direktør for bymiljø og utvikling i Stavanger kommune.

Dette er en klok beslutning. Det har formodningen for seg at det skal være trygt å bruke stupebrett som er satt opp av kommunen, og det ville medført en urimelig stor ekstrabelastning for Åsnes og hans familie om kommunen skulle tvinge dem inn i en langvarig juridisk prosess.

Det er rett og slett ikke rettferdig, og trolig heller ikke i tråd med den allmenne rettsoppfatningen, å måle denne saken med spissfindig juss.

Når det er sagt, er det selvfølgelig også slik at verken kommuner eller andre offentlige instanser kan ta et altomfattende ansvar for skader som måtte oppstå når folk bruker naturen. Nye Stavanger kommune har en lang kystlinje.

Alle former for fritidsaktiviteter innebærer en viss risiko for ulykker og skader. Det offentliges rolle vil normalt begrenses til å gi føringer for adferden, for eksempel når kommunen ikke oppgir istykkelsen på vann før de har sikker is. Det er ikke noe forbud mot å gå på usikre vann.

Spørsmålet er om kommunen uansett vil komme i ansvar dersom noen skulle gå gjennom isen på et vann som er erklært «sikkert». Etter vår mening vil dette være å gå for langt. Istykkelsen kan variere på grunn av strømforhold og andre faktorer. Til syvende og sist er det den enkelte som må ta ansvar for sin egen sikkerhet.

Det som gjør stupeulykken spesiell, er nettopp at det kommunale stupebrettet kunne gi inntrykk av at dybden var tilstrekkelig. Stavanger kommune gjør helt rett i å erkjenne ansvar og avslutte saken nå.

