Turbulensen har styrket landslaget

12 nasjoner deltok i det første VM i fotball for kvinner i Kina i 1991. Norge tok sølv i et VM der stavangerkvinnen Linda Medalen laget to mål i semifinalen mot Sverige og ett i den tapte finalen mot USA. Allerede i det neste mesterskapet, i 1995, ble Norge verdensmestere.

Siden har ikke Norge kommet til VM-finalen, men har alltid vært å regne med, selv om feltet med seriøst satsende nasjoner er blitt større og hardere. De tradisjonelt store fotballnasjonene kom seinere i gang med kvinnesatsing enn Norge, men har nå landslag på meget høyt nivå.

Det er derfor både overraskende og sterkt at det norske landslaget har kvalifisert seg til Frankrike-VM, som teller 24 nasjoner og varer en hel måned. Det første mesterskapet var over på under to uker.

VM har startet, og vi har allerede fått et innblikk i hvor høyt nivået er blitt. Norge har også hatt en vellykket start. 3–0-seieren over Nigeria var en skikkelig revansje etter den mål- og poengløse EM-deltakelsen for to år siden.

Etter den fadesen har det tilsynelatende vært mye bråk og turbulens rundt det norske laget, treneren deres og spillerne. Det berettigede kravet om likelønn har skapt stadig nye diskusjoner, seinest i dagene før VM. Mest av alt er det likevel den såre krangelen mellom verdens beste fotballspiller, Ada Hegerberg, og Norges fotballforbund som har dominert mediebildet.

Hegerberg brøt fullstendig med både landslaget og forbundet etter det dårlige europamesterskapet i 2017. Denne saken har dominert diskusjonen rundt landslaget siden. Kritikken mot forbundet har haglet, fordi de ikke har klart å komme til enighet med spilleren.

Forrige uke var det Hegerberg selv som fikk kritikk, fra den mannlige landslagskollegaen Martin Ødegaard, som reagerte på at hun i et intervju med fotballbladet Josimar kom med uttalelser som kunne forstyrre de gamle lagvenninnenes VM-oppladning.

Det var velment av Martin Ødegaard, som selvsagt bør få mene hva han vil, når han vil. Det må også Hegerberg få lov til. Likevel er det nettopp det å stå i slike diskusjoner uten å bli satt ut, som kjennetegner et godt lag. At det er så mye diskusjon rundt landslaget vårt, er for det første et bevis på at de holder på med noe som er viktig for folk. Det hadde selvsagt vært enda verre dersom ingen brydde seg om disse kontroversene.

For det andre er det en del av hverdagen for de beste lagene og utøverne å være i søkelyset, å bli kritisert og vurdert. De som klarer dette, har de beste forutsetningene for å gjøre det bra på banen. Det er mye som tyder på at det norske laget har bygget samhold og styrke på en måte som gjør at de bare i liten grad blir affisert av diskusjoner i mediene. Det er for mye forlangt at de skal ta medalje i VM, men at de bidrar til et kvalitetsmesterskap er hevet over enhver tvil.