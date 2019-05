Rødt er et friskt pust, men et ubrukelig maktparti

Fire måneder er lang tid i politikken, men at det kan skje noe som hindrer Rødt i å gjøre sitt beste valg, er utenkelig. Nationen og Klassekampen presenterte lørdag en meningsmåling som ville gitt partiet ni representanter på Stortinget. Større energitilførsel kan ikke et parti få midt i et landsmøte. Og selv om de skulle miste noen prosentpoeng fra dagens nivå (4,9 prosent), vil det fortsatt være et veldig bra resultat.

I flere store kommuner i landet vil Rødt sannsynligvis være nødvendig for å få til et rødgrøntrødt flertall, noe som gjør at de får en større innflytelse enn de noen gang har hatt. Også lokale kommunestyrer og sannsynligvis også Rogaland fylkesting vil få en mye høyere Rødt-representasjon enn i inneværende periode.

Det er ikke nødvendigvis noe galt i det. Vi har tidligere ment at Rødt kan være en fargeklatt som kan luke litt i det politiske bedet.

Rødts eksistensberettigelse er selvsagt basert på anti-kapitalisme, hard skattlegging av rike og middelklassen og en usvikelig tro på at barnehager, eldreomsorg og annen velferd løses best av det offentlige. Partiet er mot privatisering av for eksempel jernbanen, mot EØS og var fram til søndag formiddag litt usikre på om de er kommunistiske.

Det siste, som tok mest tid under helgens landsmøte, og som endte med et klart flertall for å forbli kommunistiske, er kanskje det minst viktige. Det er ingen tvil om at de går til valg i en rødrød drakt, og den populære partilederen kan prøve så mye han vil med å fortelle at Rødt er et nytt parti, men det er det ikke.

Partiet er bredere, mindre militant og bruker ordet «demokratisk» mer enn de fleste andre partier, for å understreke oppgjøret med fortiden.

Av partiprogrammet, der endringsforslag ikke var oppe til debatt i helgen, går det fram at de vil avvikle mesteparten av norsk oljevirksomhet innen 2030. I Stavanger har de bestemt seg for at de skal overbevise velgerne om at dette punktet skal endres ved første anledning, så folk ikke skal ha noe å engste seg for.

Ingenting av dette går opp. De mange velmente forslagene henger ikke sammen, verken økonomisk eller logisk. Men selv dette må være lov. En del av det å holde på med politikk er også et uttrykk for ambisjoner og drømmer, om de er aldri så urealistiske. Rødts idealsamfunn eksisterer ikke, men det må være lov å kjempe for det.

Men partiet er lite opptatt av den liberale rettsstat og menneskerettigheter, de er opptatt av å få flertall for sine forslag, men ikke av hvordan de skal behandle mindretallet i deres idealsamfunn. Selv i en bredere og mindre militant fasong framstår partiet som autoritært og i et intervju med Dagbladet gjør ikke Moxnes annet enn å avfeie våpenbruk mot såkalte motkrefter som «et hypotetisk spørsmål». Det er slike ting som gjør at Ap-leder Jonas Gahr Støre ved flere anledninger har sagt at han føler et nærmere slektskap til Høyre enn til Rødt.

Dette er det lett å være enig i, for selv om Rødt kan være et friskt pust i norsk politikk, er det ubrukelig som maktparti.