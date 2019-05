«Revolusjonene i Russland, Ukraina, Kina m.m. bunnet i jødiske filosofers ideer, jødiske ideer, om revolusjon for å forbedre verden. Titalls millioner drept som direkte konsekvens av jødisk subversjon, manipulasjon. En ekstremt forbrytelse mot menneskeheten, som fremdeles pågår.»

Denne twittermeldingen er som tatt ut av historiens mest beryktede antisemittiske og konspirasjonsteoretiske bok, «Sions vises protokoller». Den utgir seg for å være møtereferater som avslører en jødisk, global sammensvergelse. Både kommunismen og kapitalismen er i det skjulte styrt av jødiske bakmenn, ifølge denne konspirasjonsteorien.

Allerede i 1921 ble protokollene avslørt som forfalskninger. Likevel har de spredd seg og blitt brukt av høyreekstreme, fascistiske og antisemittiske grupperinger som viktig propagandamateriale.

«Erna Solberg er en kriminell forræder»

Twittermeldingen er skrevet av lederen for partiet Alliansen, Hans Jørgen Lysglimt Johansen. Han mener blant annet også at statsminister Erna Solberg er en kriminell forræder som skal stilles til rette i et nytt landssvikeroppgjør, at Arbeiderpartiet er en drapsmaskin og at holocaust ikke har funnet sted. Alt dette har han selv dokumentert gjennom utallige innlegg på Twitter.

Etter lange diskusjoner, bestemte Rådet for Arendalsuka at Alliansen skal få ha stand og holde arrangementer. Rådet viser til «demokratiets behov for å la alle stemmer slippe til».

Alliansen fikk rundt 3300 stemmer ved valget i 2017, og stiller nå lister i flere kommuner. Det har de all rett til. Men det betyr ikke at de har rett til å ytre seg i alle type fora.

I Norge er ytringsfriheten beskyttet av Grunnlovens paragraf 100. Den sørger for at alle skal få gi uttrykk for det de mener og ønsker å si noe om.

Men det finnes samtidig flere lovfestede begrensninger i ytringsfriheten. Blant annet et forbud mot å fremsette trusler, ærekrenkelser, krenkelser av noens privatliv, trakassering, samt diskriminerende og hatefulle utsagn. Det er heller ikke tillat med sensur.

Ikke alles rett

Aftenbladet har tidligere vært skeptiske til såkalt no platforming, der man lar være å gi alternative stemmer et sted å ytre seg.

Men samtidig må Arendalsuka påta seg et slags redaktøransvar. Både medier og arrangementer har alltid brukt redaksjonelle vurderinger av hva som er grensen for hvilke meninger de ønsker å publisere og hva som skal ytres.

Det er ikke alles rett å få ytre seg fritt i alle kanaler. Personer som ikke anerkjenner andres rett til å leve, og som kommer med nynazistiske ytringer, har ikke krav på en talerstol. Det finnes en grense, og denne har Lysglimt Johansen nådd for lenge siden.