De 20 landene som møtes til de årlige møtene som kalles G 20, representerer over 80 prosent av verdens verdiskaping. G 20, som ble etablert i 1999 som et svar på en rekke økonomiske kriser, tar sikte på å samle verdens mektigste statsledere til samtaler om økonomisk politikk, internasjonal sikkerhet og helsespørsmål.

Møtet i Osaka, Japan, ble bevoktet av over 32.000 politifolk, og skulle handle om globale økonomiske problemer, handelsavtaler, jobbskaping, innovasjon, kunstig intelligens og kvinners rettigheter på arbeidsmarkedet. I tillegg ville vertsnasjonen Japan snakke om plastforurensning i havet.

De aller største

Men på slike konferanser er det en tendens til at møter på tomannshånd mellom de aller mektigste statslederne stjeler mye av oppmerksomheten. Så også denne gang. USAs president Donald Trump, som i kjent stil hadde brukt Twitter i forkant av møtet til å skjelle ut allierte som Tyskland og Frankrike, satt seg blant annet ned med Russlands hersker Vladimir Putin og den stadig mer allmektige kinesiske lederen Xi Jinping.

Det har blitt vanlig å hevde at Trump trives bedre i selskap med autoritære herskere enn med demokratisk valgte ledere, og det kan nok ha noe for seg. På den annen side er det ikke unaturlig at Trump forsøker å gjenopprette forholdet til stormaktene Kina og Russland. Forholdet til begge disse viktige landene har kjølnet betraktelig de siste årene, som følge av en ulmende handelskrig med Kina og økonomiske sanksjoner mot Russland.

«Sterke menn»

Det er også verdt å merke seg at G 20 får en stadig høyere andel land som ikke styres etter liberale prinsipper. Diktaturer som Kina og Saudi-Arabia stikker seg ut, men land som Brasil, India, Tyrkia og Russland har i ulik grad også fjernet seg fra det som for 20 år siden kunne fortone seg som en stø kurs mot liberalt demokrati. Sterke menn er i vinden som aldri før.

Saudi-Arabias sterke mann, kronprins Mohammad bin Salman, er inne i varmen igjen, tross hans direkte involvering i drapet på en journalist i Tyrkia i fjor, og tross hans brutale krigføring i Jemen.

Trump kronet sin kurtise av sterke menn med sitt besøk i Nord-Korea. Men uansett hva man måtte mene om Trump, vil det være en triumf om han skulle lykkes med å skape varig avspenning mellom de to koreanske nasjonene.