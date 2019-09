Avisen VG presenterte nylig meningsmålinger om hvem som kan være aktuelle til å overta dersom noen av de sittende partilederne gir seg. Både velgere og tillitsvalgte i egne partier er spurt i undersøkelsen utført av NorgesBarometeret.

Særlig Jonas Gahr Støre i Ap møtes av spekulasjoner om han er rett mann for partiet nå. Bakgrunnen er at partiet ifølge flere målinger står i fare for å gjøre sitt dårligste kommunevalg på flerfoldige tiår.

Også Venstres Trine Skei Grande kan ligge tynt an. Konflikten med nestleder Abid Raja, samt lekkasje fra valgkomiteens leder gjør at sannsynligheten er størst for at Venstre snart skifter leder. Også Siv Jensen kan få en erstatter på toppen av Frp. I så fall blir det for å forberede partiet på et liv utenfor regjeringskontorene. Allerede nå ser vi at Frp legger mye energi i å distansere seg fra deler av politikken regjeringen har ført de siste årene.

Arbeiderpartiet har ingen åpenbare arvtakere, noe som gjør at et skifte kan bli vanskelig. Og det er ikke sikkert partiets tilbakegang først og fremst skyldes lederen. Sosialdemokratiske partier sliter i hele Europa, i likhet med andre store partier med lang styringserfaring. Det er ytterkantene som vokser fram, og det er partiene som er dyktigst på å utnytte populistiske strømninger som trekker velgere. Å kopiere dette er neppe rett vei å gå. I tillegg sliter de tradisjonelle, store partiene med å ta inn over seg tyngden i den raskt voksende miljøbevegelsen.

Forsøk på å endre eget partis profil for å møte denne situasjonen blir lett oppfattet som panisk. Jonas Gahr Støre har ikke tjent på å endre sitt standpunkt til politireformen i retning Sps. Forsvarsforliket fra 2016 som førte til nedlegging på Andøya Flystasjon er også en sak Støre sliter med å forklare – til stor glede for Sp.

Dette er først og fremst en bekreftelse på at det ikke hjelper å forsøke å framstå som en annen den man er. Å jobbe fram en egen troverdig og solid politikk som kan bære også i periodene mellom valgene, er langt viktigere enn desperate forsøk på snuoperasjoner i de hektiske valgkampukene. Da kan mulige lederskifter skje i egen regi, og ikke som følge av press utenfra.