Hvem får komme til Paradis?

Utbyggingen av Paradis-området i Stavanger er omstridt. Det er ti år siden Paradis stasjon stod ferdig, fremdeles ligger området innover mot byen så å si brakk. Politikerne som i de ti årene styrte byen, har hatt lite å vise til.

Helt til Aker BP sammen med Alfred Ydstebø og Bane Nor kom på banen for ett års tid siden. De ville bygge en ny bydel for ti milliarder, med blant annet nytt hovedkontor til Aker BP, boliger og plass til grundere og kloke hoder fra Tech-miljøet. «The long green» heter forslaget som seinere vant arkitektkonkurransen,

Da sentrumsplanen for Stavanger ble behandlet i mars i år, mente bystyret det ikke var nødvendig å lage noen områdeplan for Paradis. Forslagsvinnerne skulle bare gå i gang med å lage reguleringsplan.

Men beboerne i området har protestert. Forslaget «The long green» er kalt en mastodont, man frykter en vegg mellom Våland og Storhaug, og et område som ikke blir trivelig for de som også skal bo der.

Nå vil det nye flertallet i Stavanger utarbeide en områdeplan. De vil at innbyggerne skal bestemme byutviklingen i Stavanger. Dette førte til at Aker BP denne uken gav beskjed om at Paradis ikke lenger er aktuelt - det tar for lang tid.

Den nye opposisjonen er opprørt over dette og i kommentarfeltene ropes det på Arne Rettedal. Kjent for å gjøre det som skulle til for at Stavanger skulle vinne viktige deler av næringslivet over til sin by.

Rettedals metoder tilhører en annen tid. Men heller ikke nå er det en selvfølge at mange nok og store nok aktører vil velge Stavanger. Derfor er det viktig med forutsigbarhet for næringslivet. Stavanger må fortette byen, det må bygges langs kollektivaksene, og det må arbeides for å finne nye bein å stå på. Kommunen trenger inntekter, og byen trenger sårt nye næringer.

Utbyggere og næringsliv skal ikke styre hvordan byen skal se ut, men det er heller ikke sånn at interessegrupper blant innbyggerne skal kunne stoppe byutviklingen. Og det er ikke sånn at det nødvendigvis er noe skummelt over at eiendomsutviklere snakker med beslutningstakere. Sannsynligvis burde sistnevnte være mer på offensiven her, hvis Stavanger ikke skal bli det noen kaller en filialby.

Det nye flertallet i Stavanger viser mot ved å kreve en områdeplan. Men de må jobbe beinhardt og raskt for å overbevise næringslivet om at arbeidsplasser og ny giv for byen fremdeles veier tungt.