Poli­tiet som arbeids­plass

LEDER: Den interne kritikken som hagler mot politimesteren og ledelsen i Sør-Vest politidistrikt er oppsiktsvekkende, men en verdifull påminnelse om at politiet også er en arbeidsplass.

Hard kritikk mot politiledelsen i Sør-Vest på politimester Hans Viks interne blogg. Det er viktig at dette kommer fram, for misnøyen kan ramme kvaliteten på det viktige arbeidet politiet gjør.

Politimester Hans Viks ukentlige, interne blogg har plutselig fått offentlighetens interesse. For det er åpenbart relevant når Aftenbladet kan fortelle at rundt 20 politiansatte kom med dels ramsalt kritikk mot ledelsen i kommentarfeltet til Viks blogginnlegg.

Uroen har sitt utspring i de endringene som er gjort i politifolks arbeidsbetingelser. Flere av disse endringene ser ut til å ha blitt foretatt i kjølvannet av en sak Aftenbladet omtalte tidligere i år, der en nå pensjonert politileder etterforskes av Spesialenheten, mistenkt for å ha tildelt seg selv svært mye overtidsjobbing og andre former for tillegg.

Alle innleggene som ble skrevet til bloggen, ble skrevet under fullt navn, noe Hans Vik tar som et tegn på at det er et sunt arbeidsmiljø i politidistriktet.

Det er vi enige med Vik i. Det er voksent å stå for det man sier, og særlig når det gjelder kritikk mot sjefer og ledelseskultur. Samtidig vet vi fra andre sammenhenger at det ikke er risikofritt å stå fram med kritikk og varsler. Det har blitt demonstrert i mange ulike sammenhenger. Vi tar for gitt at de som ytrer seg saklig, men kritisk, om ledelse og betingelser for politiansatte, kan gjøre dette uten å oppleve negative konsekvenser.

Misnøyen som er utløst av at ledelsen har strammet inn på arbeidsbetingelsene ved flere av de operative enhetene, demonstrerer at politiet ved siden av å være ordensmakt ut mot oss borgere, også er en arbeidsplass. Politifolk er ansatte med ansattes bekymringer. De skal ha en lønn å leve av, de skal ha interessante og utfordrende oppgaver, og de skal kunne utvikle seg i jobben.

Det virker merkelig at polititjenestepersoner som har deltatt sammen med Forsvaret på en felles antiterror-øvelse før pinse, skal ende opp med å skylde arbeidsgiveren timer etter at jobben er gjort.

Politiyrket er, som mange andre jobber i det offentlige, ikke veldig godt betalt. Det er med andre ord noe annet enn lønn som motiverer dem som velger å ta på seg denne viktige jobben for fellesskapet. Men det er samtidig helt illusorisk å tro at lønn ikke betyr noe. Politifolk har også gjeld og unger og en drøm om hytte eller båt.

Demotiverte og frustrerte politifolk kan fort føre til et dårligere politi. Derfor er det viktig at politiledelsen sammen med de ansatte løser denne konflikten. Og det er viktig at vi har en politisk ledelse som ser at det politiet vi får, også er et resultat av de ressursene vi legger inn.