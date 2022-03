Sløsing av tid og penger

AFTENBLADET MENER: Det må finnes bedre saker å bruke tid og penger på for kommunen enn egne selfie-plasser.

Turister i Stavanger som tar bilder ved Sverd i fjell.

For to år siden ba politikerne kommunedirektøren utarbeide en sak om etablering av selfie-steder i Stavanger kommune. Politikerne ville at hver enkelt kommunedel skulle få en egen selfie-plass. De viste til andre byer som har slike steder.

Tiltaket ble foreslått av Jan Erik Søndeland, Venstre, som nå er ute av politikken.

Saken skal til behandling i utvalg for miljø og utbygging onsdag.

Nå har kommunedirektøren kommet med sitt svar. Han ønsker ikke at det settes opp slike rammer eller andre fysiske elementer, og kaller disse «elementer som er menneskeskapte, visuelt forstyrrende, fremmede i naturen og kostnadskrevende å opprette og drifte».

Kommunedirektøren ønsker heller ikke å konkurrere med private aktører som promoterer Stavanger kommune, og ønsker ikke å bruke fellesskapets ressurser på å opprette selfie-plasser.

Rune Askeland fra MDG sa at det virket som at kommunedirektøren ikke har forstått hva politikerne mente. Mette Vabø fra Venstre har tenkt å foreslå at det lages en sak som sendes ut til kommunedelsutvalgene, der de skal få uttale seg.

«Noen steder har man flettet busker til et hjerte, kanskje går det an å lage et merke i bakken som viser at dette er det fineste stedet å ta bilde ved sverd i fjell», sa hun.

Aftenbladet er helt enig med kommunedirektøren når han sier at han heller vil at innbyggere og turister drar rundt og oppdager byen, og selv tar bilder på det de mener er de fineste plassene.

Vi tror at verken turister eller innbyggere trenger hjelp fra kommunen til å finne de beste stedene å ta bilder av seg selv, andre, eller Stavangers flotte natur og severdigheter.

Stavanger sammenlignes her av politikerne med byer som Paris, Buenos Aires og Brooklyn. Men dette er nok ikke helt sammenlignbart. Dette er storbyer med store avstander. Stavanger er en by og kommune med korte avstander mellom severdighetene, og er derfor ideell for å utforske selv.

Når Venstre foreslår å bruke ressurser fra kommunen på å lage en stor pakke og lansere en hashtag med Stavanger, bør de tenke på at denne allerede finnes. Bare på Instagram har #stavanger mer enn 1,2 millioner innlegg.

Å lansere et slikt prosjekt i regi av kommunen virker rett og slett som sløsing av både tid og penger. Spesielt når vi har private aktører, som Stavanger Sentrum AS og andre, som driver med akkurat det samme.

Det må da være andre ting disse ressursene kan brukes på i Stavanger kommune.