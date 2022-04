Ingen fare for «svenske tilstander»

AFTENBLADET MENER: Vi skal være glade for at diskusjonen her i Norge handler om ytringsfrihet når Koranen brennes.

I Sverige har koranbrenning ført til voldelige opptøyer.

Sverige har de siste ukene blitt rystet av voldelige opptøyer i en rekke byer. Det skjedde etter at Rasmus Paludan, som leder det islam- og innvandringsfiendtlige partiet Stram kurs i Danmark, varslet at han ville brenne Koranen under valgmøter.

Mye har handlet om grov vold mot politiet fra det som defineres som kriminelle gjenger i områder med en stor andel innvandrere fra ikke-vestlige land.

Selv om Paludans rundreise for å brenne koraner utløste bråket, dreier opptøyene i langt større grad dreier seg om hat mot politiet enn mot Paludans islamkritiske parti, sa kriminolog Manne Gerell ved Universitetet i Malmö til Aftenposten.

Det har de siste årene vært referert til de såkalte svenske tilstandene, og frykten for at de kan komme også til Norge.

Også i Norge har vi sett koranbrenning og demonstrasjoner. I forrige uke ville den islamfiendtlige organisasjonen Sian brenne en koran utenfor Stovner moské under fredagsbønnen. Dette sa politiet nei til.

Begrunnelsen var ikke et forbud mot å demonstrere eller ytre seg. Eller for den saks skyld å brenne Koranen. Begrunnelsen var frykt for alvorlige forstyrrelser av offentlig ro og orden. Kravet gikk ut på at Sian måtte finne seg et annet sted og et annet tidspunkt å gjøre dette på.

Sian har brent Koranen flere ganger i Norge, uten at det har ført til «svenske tilstander». Blant annet i Stavanger i fjor høst, og senest i Sandefjord i helgen. Det har ført til store motdemonstrasjoner, aggresjon og enkelte sammenstøt, men ikke noe i nærheten av det vi har sett i Sverige.

Grunnene til dette er mange. Men i Sverige kom det 150.000 flyktninger i 2015, og integreringen av disse har vært så som så. Arbeidsledigheten er høy og framtidsutsiktene for svært mange er mørke.

Tilliten til politiet er nærmest lik null hos enkelte grupperinger i Sverige.

Ifølge forskere har Norge lykkes bedre med integreringen, både på sysselsetting, bosetting, skolegang og i forholdet til politiet.

Her i Norge handler som regel debatten om ytringsfrihet og politiets rolle i hensynet mellom dette og offentlig ro og orden når Koranen brennes. Det skal vi være glade for, for det betyr at vi er langt fra «svenske tilstander».

