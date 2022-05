Staten må bygge sykehusene selv

AFTENBLADET MENER: Det er meningsløst at offentlige sykehus selv skal ha ansvaret for å bygge seg nye sykehus. I tillegg blir det altfor dyrt.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) besøker tirsdag det halvferdige sykehuset vårt.

Vi skal få et halvt nytt sykehus. Den andre halvparten vet ikke styret ved Helse Stavanger – vårt sykehus – om de har råd til å bygge. Vi har nemlig lagt oss til en ordning her i landet der nybygg er noe hvert enkelt sykehus skal drive med selv.

De må låne penger, selvsagt, av departementet og av Helse Vest, og det må de ha 30 prosent egenkapital til, i utgangspunktet. Sykehuset vårt måtte først spare opp penger av egen drift, senere skal de selge tomta de er på nå, på Våland, begge deler for å få lån. Så må de kunne betale ned på lånet ved å spare mer penger av driften. Og når bare et halvt sykehus står klart, må de både betale ned på lånet til den halvparten, og ta ekstrakostnadene ved delt drift i årevis, på samme måten. Kutte i kostnader, og øke aktiviteten. Gå i pluss på drift, år etter år, uten slingringsmonn.

Det kan umulig være den klokeste måten å bygge offentlige sykehus på. Det er umulig å tro at det ikke etter hvert vil gå utover pasientbehandlingen, og selvsagt skape stor slitasje hos de ansatte.

Jo, vi har vent oss til å rope på staten når noe ikke går etter planen, når penger mangler og noe går i stå. Og vi vet ennå ikke hvor stor hele kostnadssprekken på den bygde halvparten blir, og hvor mye som kan skyldes dårlig planlegging, dårlige kontrakter, eller en overdreven tro på hva driften ved et sykehus kan trylle fram av inntekter. Det finnes andre ansvarlige her enn staten, det er styrer både ved Helse Stavanger og i Helse Vest. Det er grunn til å spørre om de har gjort jobben skikkelig fra begynnelsen.

Men likevel. Politiet må ikke finansiere sine egne hus selv, ikke forsvaret heller. Det nye regjeringsbygget forventes så vidt vi vet heller ikke finansiert ved at regjeringen sparer i egen drift. Det ville alt sammen være klønete og urimelig. Hvorfor gjelder det da akkurat for sykehusene våre? De er også offentlige. De får alle sine penger fra staten. Det er bra at de selv kan prioritere hva de trenger mest av investeringer, det er fornuftig at ikke alt skal bestemmes fra et kontor i Oslo. Det er også nødvendig med gode måter å holde kontroll over kostnadene på.

Men dette. At sykehusene selv skal bygge sine nye sykehus. Det er meningsløst. Det er altfor krevende, det blir altfor dyrt, og det er umulig å tro at all sparingen ikke går utover pasientbehandlingen. Som vel ennå er kjernen i det et sykehus skal drive med.

Staten må finne en bedre måte å gjøre det på enn denne. For eksempel ved selv å ta ansvaret for å bygge nye sykehus der det trengs. Og helst mer enn halvferdige sykehus.