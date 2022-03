I siste liten

AFTENBLADET MENER: Russiske og hviterussiske utøvere får ikke delta i de paralympiske leker, som åpner fredag. Den beslutningen kom utrolig sent.

President Andrew Parsons i IPC under torsdagens pressekonferanse.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Onsdag kunngjorde Den internasjonale paralympiske komite (IPC) at russiske og hviterussiske utøver skulle få delta i lekene, bare ikke under eget flagg eller med egne nasjonalsanger.

Storebror, Den internasjonale olympiske komite (IOC) hadde to dager før, på mandag, anbefalt utestengelse av alle russiske og hviterussiske utøvere i alle internasjonale idrettsarrangementer. Hvis dette ikke skulle være mulig, av juridiske grunner, eller på grunn av for kort varsel, anbefalte de arrangørene å gjøre alt de kunne for at utøverne ikke skulle delta under Russlands eller Hviterusslands navn. Prinsippet til IOC har ellers vært at alle utøvere skal få delta, uavhengig av hva deres ledere gjør, og at ingen utøvere skal straffes for noe deres ledere gjør.

Det var dette prinsippet også den paralympiske komiteen hadde i hodet, helt fram til torsdag. De tenkte på hva lekene skulle være også på lang sikt, og ville unngå storpolitikken og nasjonalstaters inngripen. Dermed gikk de for at disse utøverne skulle delta, men ikke under egne lands navn, ikke med nasjonalsanger, og ikke komme med i medaljestatistikken.

Avgjørelsen opprørte selvsagt mange nasjoners idrettsforbund, også det norske. Ukrainske utøvere kommer seg ikke til lekene, fordi Russland, støttet av Hviterussland, har gått til angrep på landet deres. At den krigførende part skal få delta i internasjonale sportsleker, leker som en gang var tenkt å bidra til fred og broderskap, mens de angrepne er frarøvet muligheten, blir for grotesk. Det er ikke en mulig holdning. Det er ikke mulig å gjøre de paralympiske leker til et sted helt utenfor krigen

Russlands angrep på Ukraina er et tidsskille, det er et før og et etter. Det er ikke mulig å lukke øynene og prøve å gjøre paralympiske leker til et sted og noen dager utenfor storpolitikken, slik den olympiske ide er.

I siste liten, dagen før lekene åpner, snudde altså IPC, og stengte utøverne fra Russland og Hviterussland ute. Det er det minste ondet, og det som kan gjøre det mulig å se og glede seg over de andre utøvernes prestasjoner. Alle andre avgjørelser ville stilt idrettsprestasjonene fullstendig i skyggen av den pågående krigen i Ukraina.

Selvsagt legger likevel krigen et stort alvor også over de paralympiske lekene. Men midt i alt alvoret, ønsker vi alle utøverne lykke til.