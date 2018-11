Leder: Ukraina og Russland er i realiteten i krig, selv om Russland påstår noe annet.

Tre ukrainske fartøyer ble søndag beskutt og påkjørt av russiske marinestyrker ved Kertsj-stredet som skiller Krim-halvøya fra det russiske fastlandet. Denne hendelsen er bare en i rekken av konfrontasjoner mellom Ukraina og Russland, men skiller seg fra konflikten i den østlige delen av Ukraina ved at russiske styrker var åpent involvert.

Åpen konflikt siden 2014

Siden Russland annekterte Krim i 2014 har det allerede spente forholdet mellom de to europeiske kjempene bare forverret seg. Separatister i de østlige - og overveiende russisktalende - provinsene ønsker å løsrive seg fra Ukraina og bli del av Russland, som på sin side har ytt utstrakt militær og teknologisk assistanse til separatistene. Russiske soldater har også gjentatte ganger deltatt i operasjoner på ukrainsk territorium. Dette er en åpen militær konflikt i Europa.

Strategisk betydning

Kertsj-stredet er av stor strategisk betydning for begge land. En bro som nylig ble åpnet for trafikk, krysser stredet og gir direkte adgang til det annekterte Krim fra det russiske fastlandet. Innenfor stredet ligger Asovhavet, som kontrolleres av Ukraina og Russland i fellesskap. Den ukrainske havnebyen Mariupol ligger ved Asovhavet og er en viktig utskipingshavn for korn og metaller fra Ukraina. Kertsj-stredet er den eneste utseilingen til Svartehavet fra Asovhavet.

Kan eskalere

Hendelser som den på søndag er farlige, fordi de kan føre til en opptrapping av konflikten. Selv om ingen av partene egentlig ønsker det, kan situasjonen enkelt komme ut av kontroll og føre til enda mer alvorlige sammenstøt. Den russiske marinen, som har en av sine hovedbaser på Krim, er overlegen i styrke, men det er tvilsomt om Russland ønsker en åpen militær konflikt med Ukraina nå. Russland er allerede hardt rammet av økonomiske sanksjoner på grunn av annekteringen av Krim, og en militær oppblussing vil garantert øke presset mot Russland.

Sterke reaksjoner

I Ukrainas hovedstad Kiev har hendelsen ført til demonstrasjoner ved den russiske ambassaden, og den vil garantert skjerpe tonen mellom landets ukrainske flertall og den store russisktalende minoriteten. Rundt 17 prosent av innbyggerne i Ukraina er etniske russere. President Petro Porosjenko har satt landets militære styrker i høyeste beredskap. Nato har innkalt til krisemøte, men Natos generalsekretær Jens Stoltenberg bør også åpne direkte kanaler med Russland for å dempe spenningen og unngå misforståelser.

