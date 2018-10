Aftenbladet mener: Saudi-Arabia er et moralsk konkursbo

Den regimekritiske skribenten Jamal Khashoggi ble drept inne på det saudiske konsulatet i Istanbul 2. oktober. Deretter ble han etter alt å dømme partert og dumpet på et ukjent sted. Etter to uker med stadig mer desperate bortforklaringer er den offisielle løgnen nå at Khashoggi startet en slåsskamp inne på konsulatet, et slagsmål som endte med at han ble kvalt.

Saudiske myndigheter tar livet av opposisjonelle hele tiden. De trakasserer, fengsler, torturerer og dreper mennesker som kritiserer regimet, folk som arbeider for ytringsfrihet, folk som kritiserer det fanatiske prestestyret, og folk som kritiserer kongefamiliens systematiske plyndring av landets enorme oljeformue. Den øverste ansvarlige for dette er landets sterke mann, kronprins Mohammed bin Salman. Kronprinsen som, ved hjelp av en massiv pr-kampanje, har forsøkt å framstille seg selv som en potensiell reformator, en mann med en plan om å ta kongedømmet inn i en moderne verden.

Khashoggi-drapet kan føre til sanksjoner mot Saudi-Arabia

Sannheten er nok snarere at bin Salman er opptatt av å konsolidere stillingen til kongefamilien i en ny tid. Helt siden Saudi-Arabia ble etablert som en statsdannelse i 1932, har kongefamiliens makt hvilt på to pilarer: En avtale med landets mektige presteskap og en allianse med USA og Vesten.

Presteskapet har fått bruke Saudi-Arabia til å utvikle den ekstreme islamistiske wahabismen som statsreligion, og oljerikdommen som ble oppdaget i 1938 har gjort landet til en av de viktigste allierte for Vesten. I bytte har landet blitt forsynt med våpen og teknologi. Saudi-Arabia er erkefienden til Iran, og dermed også en strategisk alliert i det stormaktsspillet som dominerer Midtøsten.

Til tross for at landet for det meste består av uproduktiv ørken, og bare har en befolkning på 33 millioner, er den saudiske økonomien verdens 18. største. Den består nesten utelukkende av olje. President Donald Trump i USA signerte i fjor en ny, enorm avtale om våpenleveranser til Saudi-Arabia. Avtalen har en verdi på rundt 14,5 milliarder dollar, eller 120 milliarder kroner.

Saudi-Arabia er et moralsk konkursbo. Norge burde ikke bare protestere, men legge alt samarbeid med regimet på is. Dette kommer neppe til å skje så lenge det er USA som i det store og hele dikterer norsk utenrikspolitikk.