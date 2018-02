Før helga henta politiet i Sunnhordland ut ein afghansk familie frå kyrkjeasyl hos frikyrkjelege Nytt Liv Sunnhordland. Tre politibilar, ein ambulanse og ruteknusing var involverte. Familien har tre barn, den yngste baby, dei eldste fire og fem år.

Dei har fått avslag på asylsøknaden, men saka er anka til Lagmannsretten, der den skal opp i juni 2019.

Innsnevra tolking?

Biskop Halvor Nordhaug i Bjørgvin meiner politiet bryt med dei tjue år gamle retningslinjene frå Justisdepartementet, som seier at «av respekt for kirkerommet er det som hovedregel ikke aktuelt for politiet å gå inn i kirker og bedehus.»

Justisdepartementet er tause, men Politiets Utlendingsenhet, PU, meiner det er snakk om eit vanleg hus, og ikkje eit kyrkjerom. Sjølv om det er registrert som «menighetshus», og Knut Refsdal i Norges Kristne Råd seier Nytt Liv hadde møte der seinast kvelden før politiet kom.

I den blåblå regjeringas erklæring frå 2013, heitte det at «det vil være regjeringens syn at kirkerommet ikke skal brukes til kirkeasyl.» Dei ville ha dialog med kyrkjene, for å finna løysingar. I staden ser det ut til at Politiets Utlendingsenhet har begynt å snevra inn kyrkjeromma, utan at regjeringa stansar dei i det. I 2014 gjekk dei til uthenting i Filadelfia i Kristiansand, sidan bygget der ikkje var vigsla.

Kyrkjeasylet trengst

Ingen meiner kyrkjeasyl er ei varig løysing, ei god løysing, eller ei uproblematisk løysing.

Det er ei nødhamn, det betyr isolasjon, lite dagslys, og ingenting å leva av utan andres hjelp. Det er uhaldbart etter kort tid, og særleg for barn.

Det er eit lite rom for tvil, på utsida at etablerte ordningar.

Det eksisterer bare så lenge styresmaktene ikkje går inn og hentar folk ut derfrå, og så lenge Kyrkja ikkje ber Politiet henta nokon ut.

Det bør det framleis få lov til å gjera.

I Fitjar-saka burde kyrkja og styresmaktene gjera ein avtale - la familien koma ut frå kyrkjeasylet, mot at dei ikkje blir sende ut av landet mens saka ennå går i rettsvesenet.

For rettsvesenet er vår fremste representant for tvilen. Når dei med mest makt i landet ikkje lenger ventar på ein rettskraftig dom, men handlar etter eiga overbevising, viser det altfor tydeleg at kyrkjeasylet ennå trengst.

Det er ubehageleg på meir enn ein måte.