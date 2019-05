Aftenbladet: MDG har rett, men det er ikke nok til å vinne debatten

Fredag åpnet Miljøpartiet de Grønne (MDG) sitt landsmøte på den tidligere hovedflyplassen i Norge, Fornebu. Symbolsk nok, siden en nedlagt flyplass passer riktig godt til et parti som ønsker at folk skal fly så lite som mulig. Helst ikke i det hele tatt.

MDG har rett. Hvis vi tar utgangspunkt i at klimasaken er vår tids viktigste politiske spørsmål, har partier som vil sette klima og miljøvern foran alle andre hensyn, alltid rett. Aftenbladet er enig i at klimasaken er vår tids viktigste politiske spørsmål.

Akutt fare

Flere hundre millioner mennesker, ja kanskje flere milliarder, står i akutt fare for å miste livsgrunnlaget sitt dersom temperaturen på jorda fortsetter å stige. Havet kan komme til å stige så mye at flesteparten av verdens havnebyer blir liggende under vann. En million arter på jorda står i akutt fare for å bli utryddet. Det kan bli mer plast i havet enn levende organismer.

De såkalte klimaskeptikerne er i samme selskap som dem som fortsatt insisterer på at jorden er flat, eller som nekter ungene sine livsviktige vaksiner

Alt dette og mer til skyldes menneskelig aktivitet. Det finnes ikke lenger noen seriøs vitenskapelig debatt om menneskeskapte klimaendringer. De såkalte klimaskeptikerne er i samme selskap som dem som fortsatt insisterer på at jorden er flat, eller som nekter ungene sine livsviktige vaksiner. De er enten irrelevante eller til og med direkte farlige.

Derfor skulle man jo tro at partier som MDG, som er villige til å gå så langt som helst for å forhindre en global katastrofe, ville gjøre rent bord også i politiske valg. De har jo rett. Men så er det forskjell på å ha rett og å få rett. I Norge betyr det for eksempel at du ikke sanker så mange stemmer på Vestlandet hvis du vil legge ned oljeindustrien. Det er tross alt den vi lever av.

Kompromisser

I Oslo, fjernt fra industrien som smører den norske velferdsmaskinen, går det an å vokse seg stor på å ville sage over den greina vi sitter på. Der er MGD, Rødt og SV nå større enn Arbeiderpartiet sammenlagt, og Frp er redusert til et miniparti så vidt over sperregrensa.

Det som kan gi MDG økt innflytelse, er vilje til å inngå kompromisser. Det er ikke alltid like lett når man er hellig overbevist om at man har rett, men det er like fullt nødvendig. Ethvert steg i riktig retning er verdt noe, og alternativet kan fort være verre.