USAs president har fått velfortjent hånlatter for sitt siste utspill om å kjøpe Grønland fra Danmark. Her demonstrerer Trump - ikke for første, og garantert ikke for siste gang, at han har et meget mangelfullt grep om virkeligheten, for å si det forsiktig.

Men Grønland-affæren er typisk for en annen og enda mer bekymringsfull side av sirkus Trump. Presidentens utallige mediejippoer maskerer ofte konkrete og svært problematiske endringer i politikken. Et eksempel er de utallige lovendringene i USA som gir industrien rett til å forurense mer, svekkelsen av ansattes rettigheter og ikke minst økt frihet til finanssektoren.

Svekket økonomi

Nye data fra sentralbanken tyder på at økonomien i USA er i ferd med å utvikle seg i negativ retning etter mange år med vekst. (En vekst som tross det Trump vil ha oss til å tro startet under forgjengeren Barack Obama). Dette er katastrofalt for en administrasjon som har satset hardt på at den robuste, amerikanske økonomien vil kunne sikre Trump gjenvalg tross alle hans åpenbare svakheter.

Et av de viktigste resultatene av den globale finanskrisen som startet i USA i 2008, var de lovendringene som tok sikte på å redusere risikoen for at noe liknende skulle skje igjen. Disse lovendringene innebar blant annet skjerpede krav til bankenes egenkapital, som skulle hindre at bankene tok for høy risiko.

Skummel lesning

Lekkasjer fra administrasjonen forteller at Trump vurderer å lempe på disse kravene, slik at det igjen skal bli lettere å få lån. Kombinert med foreløpig uspesifiserte skattekutt skal dette gi stimuli til forbrukerne i USA, slik at økonomien fortsetter å vokse.

For dem med en smule historisk hukommelse er dette skummel lesning. Det var nettopp slappe kapitalkrav og dårlig tilsyn med finansindustrien som skapte grobunn for de elleville utlånene og de kompliserte finansielle instrumentene som brakte verden til randen av finansiell kollaps for drøye 10 år siden.

Vi håper at Kongressen, der Demokratene har flertall i representantenes hus, vil avvise forsøk på å deregulere finanssektoren på ny. Og vi håper ikke minst at mediene i større grad vil rette søkelyset mot Trump-administrasjonens faktiske handlinger snarere enn mot presidentens hodeløse utfall, enten det gjelder Grønland eller andre kuriositeter.