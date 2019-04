Onsdag i forrige uke møttes Kari Nessa Nordtun (Ap) og John Peter Hernes (H) til duell på Kåkå Kverulantkatedralen i Stavanger. En av dem blir ordfører etter lokalvalgene i høst.

Den halvannen time lange seansen, ledet av tidligere Frp-topp Trond Birkedal, viste kanskje mest av alt hvor mange likheter det er mellom de to partiene. I mange saker er programmene de to går til valg på, nesten umulige å skille fra hverandre. Dette ble demonstrert ved en uhøytidelig quiz mellom kandidatene, der særlig Hernes slet litt med å se forskjell på sitt eget og hovedmotstanderens programerklæringer.

Lyserødt og lyseblått

Dette skyldes selvsagt at Høyre i Stavanger, og særlig Hernes, har lagt seg godt inn mot midten. Det såkalt lyseblå Høyre er et resultat av et kvart århundre med samarbeid med sentrumspartiene, og et åtte år langt budsjettsamarbeid med Ap.

Arbeiderpartiet ønsker å sette støtet inn mot fortsatt Høyre-ordfører ved å hamre inn et knippe hjertesaker. Barnehage, skole og velferd. Samt å snakke om den økende ulikheten mellom dem som har mest og resten av oss.

Hva vil det koste?

Hovedproblemet ved denne strategien er at det virker som om Ap (og SV, Rødt og MDG), enten ikke vil eller ikke kan regne ut hva deres forslag vil koste. Og heller ikke er villige til å være tydelige på hva som skal kuttes for å få budsjettet til å gå i hop.

Dette er en svakhet Høyre vil utnytte for alt den er verdt og mere til. Et parti som Ap, med ordførerambisjoner og en lang historie som ansvarlig styringsparti, må kunne besvare enkle og naturlige spørsmål om helheten i programmet. Dette har Nessa Nordtun så langt ikke levert på.

Bompenger er usosialt

Det er også underlig at Nessa Nordtun, i en spørsmålsrunde om eventuelle samarbeidspartnere etter valget, uttrykte forundring over at partiet Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) har en sterk sosial profil i sitt program, en profil som bør kunne passe sammen med et eventuelt rødgrønt flertall.

Vi har ved en rekke anledninger minnet om at motstand mot bompenger ikke er noe eksklusivt høyreside-standpunkt. SV i Stavanger er imot bompenger nettopp fordi de er usosiale, altså at de er relativt dyrere for folk med dårlig råd enn for dem med god råd. Det bør derfor ikke overraske at også FNB har en tilsvarende begrunnelse for sin motstand.