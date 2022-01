Kompensasjon lenge på etterskudd

AFTENBLADET MENER: Regjeringen burde vært i forkant med strømstøtte til både landbruket og annet næringsliv.

Landbruks- og matminister Sandra Borch sier at situasjonen i landbruket er akutt, og at man ikke bare kan skru av strømmen i et fjøs.

Mandag lanserte landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) regjeringens strømstøtteordning for landbruket.

Landbrukets strømutgifter skal kompenseres etter samme modell som for private husholdninger. Men den øvre grensen for hvor mye staten dekker blir mye høyere, med et tak på 20.000 kWt per måned. For veksthusnæringen blir det ikke en øvre grense.

Leder i Norsk bonde- og småbrukerlag, Kjersti Hoff, sa til NRK at dette var en gladmelding, og at det vil hjelpe på den akutte strømprisøkningen for de som har stort forbruk nå.

Og det er bra at regjeringen endelig kommer med en løsning for bøndene. Det er bare det at den burde kommet mye tidligere. For regjeringen har vært bakpå både med strømstøtte til privatpersoner, bøndene og andre næringer.

Borch sa til NRK mandag at situasjonen i norsk landbruk er akutt:

«Du kan ikke bare slå av strømmen i et fjøs. Det er viktig at vi bidrar til norsk landbruk hvis man vil ha norsk matproduksjon.»

Men dette burde regjeringen selv ha tenkt på, uten at bondeorganisasjonene måtte komme med krav. Situasjonen var like akutt for en måned eller to uker siden.

Det samme gjelder nå for andre næringer.

Tore Vamraak, sjeføkonom i Econa, en interesse- og arbeidstagerorganisasjon for økonomer, sa i Dagsnytt 18 på NRK mandag at han synes det er problematisk at bare landbruksnæringen får strømstøtten.

Og det er det ikke bare han som mener.

Espen Gaarder Haug, professor i finans, Handelshøyskolen NMNU, skrev i en kronikk i Nettavisen at «pizzabakere, glassblåsere, kunstgallerier, restauranter, pulverlakkeringsverksteder og helsestudioer er bare eksempler på typer virksomheter som alle har blitt hardt rammet av strømkrisen».

Flere frivillige organisasjoner står også i fare for å gå konkurs på grunn av de høye strømprisene.

Alle disse står uten kompensasjonsordninger som kan demme opp for de skyhøye strømprisene.

Og selv om statsminister Jonas Gahr Støre mener at flere bedrifter har langsiktige kontrakter med lavere pris enn spotprisen, gjelder nok dette ikke en stor andel av de små og mellomstore bedriftene.

Staten tjener for tiden store summer på de høye strømprisene. Disse pengene bør brukes til å redde bedrifter i alle næringer som nå opplever en akutt krise, og regjeringen bør være framsynte nok til å lage gode ordninger tidlig nok.