Kollektivselskapet Kolumbus kunne registrere mer enn en million flere reisende i 2017. Kollektivtrafikken har slitt med å få flere reisende de siste årene, men i fjor snudde det altså. Passasjerveksten er på 6,7 prosent.

De gode tilbudene

Tallene er gledelige, og forteller om en betydelig forbedring sammenlignet med de foregående årene. Bak tallene ligger ikke bare en holdningsendring hos reisende, men også blant flere viktige aktører. Ikke minst har samarbeidet mellom Kolumbus og næringslivet gitt positive resultater. Kampanjen Hjem–Jobb–Hjem har gjort jobbreisen rimelig for brukerne, og de 292 deltakerne i kampanjen; bedrifter, kommuner og organisasjoner, er blitt viktige bidragsytere. Alle disse arbeidsplassene er blitt viktige ambassadører for kollektivtransporten. Nå snakkes det om de gode tilbudene, og ikke bare om hvor vanskelig det er å ta buss.

I 2016 startet en ny anbudsrunde. Det betyr nytt bussmateriell. I tillegg ble det satt opp flere ruter samt foretatt en forenkling i sone-systemet. Kombinert med enklere overgang mellom tog og buss har dette bidratt til å gjøre det enklere og rimeligere å reise kollektivt.

Flere statlige belønningsmidler

Det er gjort mye for å unngå forsinkelser på rutene. Tett samarbeid med operatøren, samt mindre plunder for sjåførene når færre bruker kontanter på reisen, bidrar. Nye betalingssystemer på bussene, en enklere form for billettkjøp gjennom en oppdatert og forbedret app, gjør at Kolumbus også oppfattes som et innovativt selskap. Det gir god respons i et smartby-orientert næringsliv, for eksempel. Når alt dette fører til flere passasjerer, betyr det også at regionen kan nå målene om flere statlige belønningsmidler.

Brukerundersøkelser for kollektivtrafikken viser at pris, tilgjengelighet og frekvens selvsagt er avgjørende for folk.

Bomringen

Hjem–Jobb–Hjem-tilbudet svarer på slike utfordringer. Vi skal heller ikke se bort ifra at planene om bomringen fra oktober i år får flere til å tenke alternativt, og dermed forbereder seg på å bli kollektivreisende heller enn privatkjørende.

Bussveien i vår region er under bygging, og kan bedre framkommeligheten ytterligere. Det er viktig nå å jobbe videre med sikte på ytterligere forbedringer, forankret i kunnskapen nettopp om pris, frekvens og tilgjengelighet.