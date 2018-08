Sondre Hansmark er leder i Unge Venstre. Foran ungdomspartiets landsmøte i oktober, legger han fram et forslag om å utvide dagens grense for selvbestemt abort fra 12 uker til 24 uker. «Vi mener vi må sette et fosters moralske verdi til når det kan begynne å føle, når det kan føle smerte, ubehag,» sier han til Vårt Land.

Overlege Hans Jørgen Stensvold ved Rikshospitalets nyfødtavdeling avviser påstanden om at foster ikke kan føle før uke 24, og mener han har hele det medisinske fagmiljøet med seg i at dette faktisk er feil.

Grenser

I Norge behandler man for tidlig fødte barn fra uke 22. 80 prosent av disse overlever. Unge Venstre sitt forslag åpner altså for selvbestemt abort så sent i svangerskapet at fosteret er levedyktig. Det er i dag forbudt i Norge.

I gjeldende lov går grensen for selvbestemt abort ved 12 uker. Opp til 18 uker kan man søke om abort, mens det fra uke 18–22 skal foreligge svært tungtveiende grunner for å utføre en abort. De fleste som søker opp til uke 18, får i dag søknaden innvilget.

To liv

I debatter om abort kommer vi aldri utenom at det er snakk om to liv. Så enkelt kan vi ikke gjøre det for oss selv. Uansett hvilken grense man blir enige om, går ikke dette opp, det er og må alltid være et vanskelig valg, og diskusjonene rundt denne loven skal alltid kreve et høyt refleksjonsnivå.

Unge Venstres forslag bærer ikke preg av noe slikt nivå. Hvilket rettsvern skal barnet ha, når det er i stand til å overleve en tidlig fødsel? Hvilke etiske dilemmaer kan vi forvente at leger og sykepleiere kan leve med, dersom grensene for dette blir flyttet? Og er det trygt nok at kvinnen alene skal ta valget lenger enn til 12. uke? Nemnden som i den nåværende loven må inn i bildet etter uke 12, består av to leger. De kan både informere og vurdere risikoen også for kvinnens helse. For det er klart påkjenningen og risikoen med en abort øker jo lenger ut i svangerskapet man kommer.

Det kreves langt mer

Det finnes ingen enkel abortlov. Men den vi alt har, mener vi ivaretar kvinnens rett til å ta ansvar for eget liv og helse, samtidig som den sikrer at medisinsk rådgiving kommer inn, og at vi holder oss borte fra umulige etiske dilemmaer der foster både kan reddes til liv og aborteres.

Loven er ikke perfekt. Den kommer ikke unna at vi setter grenser for liv og helse. Men dersom loven skal opp til ny vurdering, kreves et helt annet refleksjonsnivå og et helt annet kunnskapsnivå enn det Unge Venstre nå opererer med.