Tomtekrangelen på Ullandhaug

AFTENBLADET MENER: Kan man egentlig forvente at private selskaper skal jobbe på «dugnad» på Ullandhaug? Ja, mener formannskapet i Stavanger.

Elin Schanche representerer Høyre, men liker ikke at Smedvig setter seg på bakbeina i et tomtesalg på universitetsområdet. Foto: Rune Vandvik

Tonen i formannskapet i Stavanger kommune var usedvanlig skarp i forrige uke. Høyres Elin Schanche gikk til frontalangrep på eiendomsutvikleren Smedvig, som blokkerer for salg av en tomt mellom universitetsområdet og det nye sykehuset.

Tomta, med det prosaiske navnet KT9, er eid av Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune og Innovasjonsparken, med sistnevnte som største eier. Innovasjonsparken er i sin tur eid av Smedvig og det interkommunale selskapet Forus Næringspark.

Et annet selskap som er inne i bildet, er Validé, et selskap der både stiftelsen Rogaland Kunnskapspark og fylkeskommunen er inne på eiersiden. Smedvig-direktør Odd Torland er styreleder.

De nokså kompliserte selskapsstrukturene og de mange private, offentlige og halvoffentlige aktørene kan fort gjøre det til en forvirrende jobb for dem som ønsker å forstå dynamikken i utviklingen av både universitetsområdet og det nye sykehuset, samt den tilknyttede underskogen av virksomhet.

Stridens kjerne i denne aktuelle saken er om tomta KT9 skal selges til Statsbygg, som deretter skal bygge og leie ut et bygg til UiS. Flertallet, bestående av Smedvig og Validé, vil heller bygge selv og leie ut.

Utviklingen av universitetsområdet på Ullandhaug er selve skoleeksempelet på hvordan det offentlige og private aktører har samarbeidet gjennom flere tiår for å løse regionale utviklingsoppgaver. Private selskaper (som Smedvig og Sparebank1 SR-Bank), offentlige aksjeselskaper (som Lyse), ideelle stiftelser (som Kunnskapsparken) og rene offentlige myndigheter har samarbeidet i forståelsen av at de har felles interesser i å bygge opp et universitet med et tilknyttet forsknings- og innovasjonsmiljø.

Samtidig er den aktuelle konflikten også en illustrasjon på de utfordringene en slik modell kan gi. Smedvig er et kommersielt selskap som har en plikt til også å sørge for å tjene penger. I denne saken er det enkelt å forstå at en langsiktig leiekontrakt med Staten kan være mer attraktivt enn et salg og en engangsinntekt.

Grunnen til at dette provoserer, er at det altså strider mot tanken om en slags «dugnad» for å utvikle Ullandhaug. Spørsmålet Smedvig må stille seg nå, er om de på lang sikt er tjent med den politiske misnøyen. Elin Schanche har det ikke med å hisse seg opp i utide.

Saken er også en god illustrasjon på at den modellen som er valgt for utviklingen av Ullandhaug ikke er uproblematisk, for av og til har private og offentlige aktører ulike målsettinger.

