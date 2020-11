Storbritannias økende barnefattigdom

Fotballspilleren Marcus Rashford og moren Melanie var på besøk nylig hos veldedighetsorganisasjonen FareShare i Manchester. Barneleger har bedt den britiske regjeringen om å snu og gi de vanskeligstilte barna i landet gratis måltider også i skoleferiene. Foto: Mark Waugh / FareShare

AFTENBLADET MENER: 30 prosent av britiske barn lever i fattigdom. Det er svært bekymringsfullt at regjeringen i landet ikke gjør mer for å hindre at det eskalerer.