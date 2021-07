Usunn skepsis

AFTENBLADET MENER: Så lenge de forblir et lite mindretall, er vaksineskeptikerne heldigvis ikke i stand til å ødelegge for folkehelsa. Vaksinene er veien til gjenåpning og sikkerhet for alle.

Helseminister Bent Høie (H) fikk første vaksinedose i Stavanger 22. juni. Fire millioner mennesker er døde av koronaviruset til nå, men vaksineprogrammet vil til slutt knekke sykdommen. Foto: Marie von Krogh

Fylkespolitiker Susanne Heart fra Miljøpartiet de grønne (MDG) rykket før helgen ut. I et «åpent brev» til statsminister Erna Solberg ba Heart om at vaksineringen mot covid-19 settes på pause.

Bakgrunnen for Hearts bønn til Solberg er at hun mener at massevaksineringen er basert på «manipulering av kroppens eget system» og kan medføre «tragiske og uforutsette utfall» på lang sikt.

Denne bekymringen bygget hun på en israelsk studie som i ettertid er trukket tilbake fordi den inneholdt alvorlige feil. Hun betegner seg som en bekymret tillitsperson for befolkningen, og sier at hun etter lang tids kvaler ikke kunne tie stille lenger. Spørsmålet er om det ikke hadde vært like greit å være stille en stund til.

Det store flertallet av de fire millioner menneskene som til nå er døde på grunn av koronaviruset ville overlevd om de hadde vært vaksinert. Og etter at 2,9 milliarder doser vaksine er satt, inkludert på over halvparten av Norges befolkning, viser erfaringene at antallet alvorlige bivirkninger ligger på et uhyre lavt nivå.

Konklusjonen er altså så langt at nytten av vaksinene fullstendig overskygger ulempene. Det største problemet med vaksinene er ikke de mulige skadevirkningene, men tvert imot at verden ikke klarer å produsere mange nok, raskt nok. Dette er et særlig stort problem for de fattigste menneskene i verden, som ikke får ta del i den vitenskapelige triumfen som vaksineprogrammet representerer for oss som har råd.

I Norge viser anslag fra Folkehelseinstituttet at over 90 prosent av befolkningen vil takke ja til vaksine, noe som innebærer at den norske befolkningen vil ende med å være en av de best beskyttede i verden. Dette setter oss i en mye bedre situasjon enn for eksempel USA, hvor over 40 prosent av befolkningen uttrykker motvilje, ikke minst på grunn av at Det republikanske partiet har blitt et talerør for uvitenskapelig vaksineskepsis.

I et demokrati er det en fordel om folkevalgte organer som kommunestyrer og fylkesting gjenspeiler et tverrsnitt av befolkningen. Derfor er det i seg selv ikke et problem at det finnes vaksinemotstandere blant folkevalgte.

Samtidig er det betryggende at Heart har fått tydelig beskjed fra partifeller om at vaksinemotstand ikke er et MDG-standpunkt. Det beste middelet mot irrasjonell frykt er nøkterne fakta, men vi vet dessverre at en del av oss er vanskelig mottakelige for fakta. Botemiddelet mot disse er demokratiet, der flertallet bestemmer. Det er frivillig å vaksinere seg, men også de uvaksinerte vil til slutt tjene på at folk rundt dem er beskyttet.

